Baza: в некоторых регионах России фиксируется дефицит инсулина

Дефицит препаратов «Апидра» и «Левемир» отмечен в Пензенской области, пишет Baza Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В ряде регионов России наблюдается дефицит инсулина. В некоторых из них пополнение запасов препаратов ожидается лишь после новогодних праздников, сообщает telegram-канал Baza. При этом официальной информации на этот счет пока не поступало.

«Локальный дефицит препаратов для диабетиков „Апидра“ и „Левемир“ (I и II тип сахарного диабета) отмечен в Пензенской области и Республике Саха (Якутия). Массовые жалобы также зафиксированы в Красноярском крае и Новосибирской области», — передает telegram-канал.

Так, 50-летняя жительница Пензы Татьяна рассказала, что в поликлинике № 9 ей не смогли выдать инсулин «Апидра» и тест-полоски для глюкометра из-за их отсутствия. Женщина давно страдает от диабета I типа и утверждает, что препарата «Апидра» производства Германии в городе нет уже более шести месяцев. В качестве альтернативы Татьяне назначили другой инсулин, однако после его применения у нее возникла сильная аллергическая реакция. Несколько крупных аптечных сетей Пензы также подтвердили наличие дефицита препаратов «Левемир» и «Апидра». В настоящее время они реализуют последние оставшиеся запасы данных лекарств по цене примерно четырех-пяти тысяч рублей.

На странице в соцсетях губернатора Пензенской области Олега Мельниченко также опубликовано множество обращений граждан, связанных с отсутствием инсулина. Сообщения о проблемах с получением инсулина и тест-полосок поступают также из Якутска, Новосибирска и Красноярска. По предварительным данным, поставки необходимых препаратов ожидаются не ранее Нового года.