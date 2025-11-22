Baza: в некоторых регионах России фиксируется дефицит инсулина
Дефицит препаратов «Апидра» и «Левемир» отмечен в Пензенской области, пишет Baza
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
В ряде регионов России наблюдается дефицит инсулина. В некоторых из них пополнение запасов препаратов ожидается лишь после новогодних праздников, сообщает telegram-канал Baza. При этом официальной информации на этот счет пока не поступало.
«Локальный дефицит препаратов для диабетиков „Апидра“ и „Левемир“ (I и II тип сахарного диабета) отмечен в Пензенской области и Республике Саха (Якутия). Массовые жалобы также зафиксированы в Красноярском крае и Новосибирской области», — передает telegram-канал.
Так, 50-летняя жительница Пензы Татьяна рассказала, что в поликлинике № 9 ей не смогли выдать инсулин «Апидра» и тест-полоски для глюкометра из-за их отсутствия. Женщина давно страдает от диабета I типа и утверждает, что препарата «Апидра» производства Германии в городе нет уже более шести месяцев. В качестве альтернативы Татьяне назначили другой инсулин, однако после его применения у нее возникла сильная аллергическая реакция. Несколько крупных аптечных сетей Пензы также подтвердили наличие дефицита препаратов «Левемир» и «Апидра». В настоящее время они реализуют последние оставшиеся запасы данных лекарств по цене примерно четырех-пяти тысяч рублей.
На странице в соцсетях губернатора Пензенской области Олега Мельниченко также опубликовано множество обращений граждан, связанных с отсутствием инсулина. Сообщения о проблемах с получением инсулина и тест-полосок поступают также из Якутска, Новосибирска и Красноярска. По предварительным данным, поставки необходимых препаратов ожидаются не ранее Нового года.
Ранее в числе регионов, сталкивающихся с дефицитом препаратов для лечения рака, оказалась Свердловская область. Об этом сообщила предоставила заместитель председателя координационного совета организации «Движение против рака» Галина Маргаревич. Основная причина сложившейся ситуации — рост числа пациентов. Это обусловлено несколькими факторами: увеличением доли пожилого населения, повышением продолжительности жизни онкобольных и более частым выявлением рака на ранних стадиях. По словам эксперта, аналогичная проблема наблюдается в ряде других субъектов РФ, включая Краснодарский край, Ростовскую, Новосибирскую, Пензенскую, Курскую и Воронежскую области, а также Татарстан, Башкортостан и республики Северо-Кавказского федерального округа.
