В Перми ограничат катание на лошадях и запретят выпас животных

Власти Перми готовятся ввести ограничение на катание на лошадях в городе. Также жителям краевой столицы запретят выпас сельхозживотных на земельных участках, принадлежащих городу. Соответствующие поправки внесены в правила благоустройства территории Перми. Они будут рассмотрены депутатами гордумы, как только документ пройдет публичные слушания (назначены на 24 октября).
«Пункт 3.10 Правил благоустройства дополнить абзацем следующего содержания: „На территории общего пользования, а также земельных участках, находящихся в муниципальной собственности, земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена, не предоставленных физическим и юридическим лицам, запрещается: оказывать услуги по катанию на лошадях (пони) и иных вьючных или верховых животных верхом и с использованием гужевых повозок (саней) вне мест, установленных правовым актом администрации Перми; осуществлять выпас сельскохозяйственных животных“, — следует из документа, с которым ознакомился корреспондент URA.RU.
Также в мэрии хотят запретить горожанам крепить к деревьям и кустарникам электрические провода и электрокабели. Ранее агентство рассказывало, что в администрации Перми готовятся установить новые требования к внешнему виду автомоек, которые расположены на так называемом «гостевом маршруте».
