11 октября 2025

В Челябинске начали монтировать каток в детском парке

Каток в парке имени Терешковой был первым, который открыли для челябинцев в прошлом сезоне
В Челябинске с 10 октября в детском парке имени В. В. Терешковой начались работы по монтажу катка. Об этом сообщается в официальной группе парка в социальной сети «ВКонтакте».

«Внимание! С 10 октября в детском парке им. В. Терешковой проводятся работы по монтажу катка», — говорится в сообщении.

Администрация общественного пространства предупредила горожан о том, что на территории устанавливают металлические ограждения. Меры вводятся для обеспечения безопасности во время подготовки катка к зимнему сезону. 

В 2024 году каток в парке имени В. В. Терешковой начал работать в конце ноября. Это был первый сезоне лед для катания под открытым небом. Каток в парке Гагарина начал принимать посетителей через месяц — 30 декабря. Минувшей зимой администрация была вынуждена несколько раз закрывать площадки для катания из-за оттепели.

