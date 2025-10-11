В Челябинске начали монтировать каток в детском парке

В Челябинске с 10 октября в детском парке имени В. В. Терешковой начались работы по монтажу катка. Об этом сообщается в официальной группе парка в социальной сети «ВКонтакте».
«Внимание! С 10 октября в детском парке им. В. Терешковой проводятся работы по монтажу катка», — говорится в сообщении.
Администрация общественного пространства предупредила горожан о том, что на территории устанавливают металлические ограждения. Меры вводятся для обеспечения безопасности во время подготовки катка к зимнему сезону.
В 2024 году каток в парке имени В. В. Терешковой начал работать в конце ноября. Это был первый сезоне лед для катания под открытым небом. Каток в парке Гагарина начал принимать посетителей через месяц — 30 декабря. Минувшей зимой администрация была вынуждена несколько раз закрывать площадки для катания из-за оттепели.
