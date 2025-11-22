Для свердловских детей появятся новые места для плавания

Самый большой бассейн области располагается в Екатеринбурге Фото: Илья Московец © URA.RU

В Свердловской области за пять лет в детских лагерях откроют 12 новых крытых бассейнов. Проект будет сделан в рамках Всероссийской программы «Плавание для всех». Об этом заявил глава региона Денис Паслер.

«В ближайшие пять лет на базе детских лагерей, которые модернизируем в рамках проекта „Уральские каникулы“ появятся 12 крытых быстровозводимых бассейнов. Кроме того, при строительстве новых школ, детских садов, поликлиник их сразу оборудуют бассейнами», — заявил губернатор в своем telegram-канале.