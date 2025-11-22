Для свердловских детей появятся новые места для плавания
Самый большой бассейн области располагается в Екатеринбурге
Фото: Илья Московец © URA.RU
В Свердловской области за пять лет в детских лагерях откроют 12 новых крытых бассейнов. Проект будет сделан в рамках Всероссийской программы «Плавание для всех». Об этом заявил глава региона Денис Паслер.
«В ближайшие пять лет на базе детских лагерей, которые модернизируем в рамках проекта „Уральские каникулы“ появятся 12 крытых быстровозводимых бассейнов. Кроме того, при строительстве новых школ, детских садов, поликлиник их сразу оборудуют бассейнами», — заявил губернатор в своем telegram-канале.
Паслер отметил, что сейчас в области плаванием занимаются более 100 тысяч человек. Всего в Свердловской области работают почти 200 бассейнов, а самый крупный находится в Екатеринбурге.
