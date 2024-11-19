Главный врач ГБУЗ ПК «Детская городская больница» в Соликамске (Пермский край) Николай Левко продолжит руководить учреждением здравоохранения. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Прикамья, комментируя информацию о готовящемся увольнении Левко.
«Главный врач Городской детской больницы г. Соликамск Николай Левко продолжает исполнять свои обязанности», — отметили в краевом минздраве. Также в ведомстве указали, что сейчас больница работает над устранением выявленных ранее нарушений.
URA.RU рассказывало, что Левко может оставить свой пост после того, как в больнице обнаружили плесень и насекомых. В беседе с корреспондентом информагентства главврач детской горболницы заявил, что решение о его увольнении пока не принято.
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