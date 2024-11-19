19 ноября 2024

В пермском минздраве отреагировали на информацию об увольнении главврача детской больницы в Соликамске

Главврач детской больницы в Соликамске, где нашли клопов, продолжит работу
© Служба новостей «URA.RU»
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Николай Левко останется на своем посту, несмотря на скандал
Николай Левко останется на своем посту, несмотря на скандал Фото:

Главный врач ГБУЗ ПК «Детская городская больница» в Соликамске (Пермский край) Николай Левко продолжит руководить учреждением здравоохранения. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Прикамья, комментируя информацию о готовящемся увольнении Левко.

«Главный врач Городской детской больницы г. Соликамск Николай Левко продолжает исполнять свои обязанности», — отметили в краевом минздраве. Также в ведомстве указали, что сейчас больница работает над устранением выявленных ранее нарушений.

URA.RU рассказывало, что Левко может оставить свой пост после того, как в больнице обнаружили плесень и насекомых. В беседе с корреспондентом информагентства главврач детской горболницы заявил, что решение о его увольнении пока не принято.

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Главный врач ГБУЗ ПК «Детская городская больница» в Соликамске (Пермский край) Николай Левко продолжит руководить учреждением здравоохранения. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Прикамья, комментируя информацию о готовящемся увольнении Левко. «Главный врач Городской детской больницы г. Соликамск Николай Левко продолжает исполнять свои обязанности», — отметили в краевом минздраве. Также в ведомстве указали, что сейчас больница работает над устранением выявленных ранее нарушений. URA.RU рассказывало, что Левко может оставить свой пост после того, как в больнице обнаружили плесень и насекомых. В беседе с корреспондентом информагентства главврач детской горболницы заявил, что решение о его увольнении пока не принято.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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