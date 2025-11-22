Екатеринбуржец вылетел на трамвайные пути из-за гололеда, движение встало
Из-за аварии трамваи едут в обход (архивное фото)
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
В Екатеринбурге на улице Донбасской водитель иномарки вылетел на трамвайные пути. В результате этого на время встало движение трамваем № 8 и №24. Об этом рассказали в telegram-канале «Транспортные новости ЕКБ».
«Трамваи 24 маршрута следуют до ст. Машиностроителей. Вагоны 8 маршрута выезжают с Уралмаша через Таганский Ряд, Дворец Молодежи и Пионерскую», — говорится в сообщении telegram-канала.
Снег застал многих жителей Свердловской области врасплох утром 22 ноября. Как регион переживает снегопад — в онлайн-трансляции URA.RU.
