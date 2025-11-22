Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Общество

Транспорт

Екатеринбуржец вылетел на трамвайные пути из-за гололеда, движение встало

В Екатеринбурге не ходят трамваи по улице Донбасской
22 ноября 2025 в 13:10
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Из-за аварии трамваи едут в обход (архивное фото)

Из-за аварии трамваи едут в обход (архивное фото)

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Екатеринбурге на улице Донбасской водитель иномарки вылетел на трамвайные пути. В результате этого на время встало движение трамваем № 8 и №24. Об этом рассказали в telegram-канале «Транспортные новости ЕКБ».

«Трамваи 24 маршрута следуют до ст. Машиностроителей. Вагоны 8 маршрута выезжают с Уралмаша через Таганский Ряд, Дворец Молодежи и Пионерскую», — говорится в сообщении telegram-канала.

Снег застал многих жителей Свердловской области врасплох утром 22 ноября. Как регион переживает снегопад — в  онлайн-трансляции URA.RU.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал