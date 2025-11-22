Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Общество

Транспорт

В Кольцово не могут сесть самолеты из-за непогоды

22 ноября 2025 в 13:29
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Самолеты направятся на запасные аэродромы

Самолеты направятся на запасные аэродромы

Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

В аэропорт Кольцово не смогут сесть несколько самолетов. Все дело в тяжелых погодных условиях: над авиагаванью прошел снег и идет ледяной дождь. Об этом заявили представители Кольцово в своем telergam-канале.

«Экипажи нескольких самолетов, направлявшихся в Кольцово, приняли решение переждать непогоду на запасных аэродромах. Просим пассажиров следить за расписанием и статусом рейсов по онлайн-табло», — заявили представители аэропорта.

С самого утра сотрудники Кольцово убирают снег с территории взлетной полосы. Также идет противообледенительная обработка. 

Продолжение после рекламы

Также на вылет задерживаются сразу несколько рейсов. Уральцы с задержкой отправятся в Сочи, Ош и Новосибирск. Отклонение от расписания составляет от 15 минут до часа.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал