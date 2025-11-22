В Кольцово не могут сесть самолеты из-за непогоды

Самолеты направятся на запасные аэродромы Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

В аэропорт Кольцово не смогут сесть несколько самолетов. Все дело в тяжелых погодных условиях: над авиагаванью прошел снег и идет ледяной дождь. Об этом заявили представители Кольцово в своем telergam-канале.

«Экипажи нескольких самолетов, направлявшихся в Кольцово, приняли решение переждать непогоду на запасных аэродромах. Просим пассажиров следить за расписанием и статусом рейсов по онлайн-табло», — заявили представители аэропорта.

С самого утра сотрудники Кольцово убирают снег с территории взлетной полосы. Также идет противообледенительная обработка.

