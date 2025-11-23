В пермском элитном поселке продается глэмпинг

В элитном пермском загородном поселке Протасы выставлен на продажу гостевой глэмпинг. Состоит он из двух коттеджей, за которые просят 22,5 млн рублей.

«Продам два гостевых дома. Расположены на двух отдельных участках по восемь соток каждый. Первый дом площадью в 82 квадратных метра работает уже год. Второй дом на 120 квадратных метров работает второй месяц. Цена — 22,5 млн рублей», — сообщается на сайте бесплатных объявлений.