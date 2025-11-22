Власти Тюмени рассказали, кто сможет выйти на пенсию в 2026 году досрочно

Общеустановленный возраст выхода на пенсию сейчас составляет 60 лет для женщин и 65 лет для мужчин Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В 2026 году число жителей Тюменской области, которые смогут оформить пенсию, включая досрочную, превысит 20 тысяч человек. Об этом сообщили в Информационном центре правительства Тюменской области.

«В 2026 году более 20 000 жителей региона получат право оформить пенсию, в том числе досрочную. Общеустановленный возраст для выхода на пенсию в России: для женщин — 60 лет, для мужчин — 65 лет», — сказано в telegram-канале Инфоцентра.

Для ряда категорий тюменцев, в том числе многодетных матерей, родителей детей-инвалидов и работников с вредными и тяжелыми условиями труда, предусмотрен более ранний выход на пенсию. Многодетные мамы в Тюменской области могут выйти на пенсию в 57 лет при наличии трех детей, в 56 лет — при четырех и уже в 50 лет — при пяти и более детях. Для этого требуется не менее 15 лет страхового стажа, воспитание каждого ребенка до восьми лет и отсутствие решений о лишении родительских прав.

