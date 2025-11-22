Власти Тюмени рассказали, кто сможет выйти на пенсию в 2026 году досрочно
Общеустановленный возраст выхода на пенсию сейчас составляет 60 лет для женщин и 65 лет для мужчин
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
В 2026 году число жителей Тюменской области, которые смогут оформить пенсию, включая досрочную, превысит 20 тысяч человек. Об этом сообщили в Информационном центре правительства Тюменской области.
«В 2026 году более 20 000 жителей региона получат право оформить пенсию, в том числе досрочную. Общеустановленный возраст для выхода на пенсию в России: для женщин — 60 лет, для мужчин — 65 лет», — сказано в telegram-канале Инфоцентра.
Для ряда категорий тюменцев, в том числе многодетных матерей, родителей детей-инвалидов и работников с вредными и тяжелыми условиями труда, предусмотрен более ранний выход на пенсию. Многодетные мамы в Тюменской области могут выйти на пенсию в 57 лет при наличии трех детей, в 56 лет — при четырех и уже в 50 лет — при пяти и более детях. Для этого требуется не менее 15 лет страхового стажа, воспитание каждого ребенка до восьми лет и отсутствие решений о лишении родительских прав.
В регионе досрочно оформили пенсию уже более семи тысяч женщин: 1 227 матерей с тремя детьми, 506 — с четырьмя и 5 540 — с пятью и более детьми. Правом досрочного выхода также пользуются родители детей-инвалидов (мужчины — с 55 лет, женщины — с 50 лет), а также педагоги, врачи, водители общественного транспорта и сотрудники вредных производств при соблюдении специальных требований по стажу и условиям работы.
