Гроб, саван и урна за счет властей: список бесплатных похоронных услуг в Тюмени
Основные траты, сопровождающие похороны, оплачивают из бюджета города
Фото: Никита Сабашников © URA.RU
В Тюмени горожанам гарантированы бесплатные услуги по погребению. С недавних пор в них входит и кремация. Что именно готовы оплатить из бюджета в рамках прощания с усопшим и как получить это право — в материале URA.RU.
Как организовать похороны за счет бюджета
Для получения гарантированных услуг тюменцем необходимо обратиться в муниципальные учреждения «Некрополь» или «Ахират». С собой нужно иметь пакет документов: выписку о выборе получения услуг, представляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению из Соцфонда, паспорт заявителя и свидетельство о смерти усопшего.
Погребение по православному обычаю
К этой категории относятся похороны человека в гробу. В список гарантированных услуг входят: сам саркофаг, крест на могилу, ее копка, перевозка тела на кладбище и само захоронение.
В настоящее время стоимость этих услуг, согласно постановлению администрации города, оценивается в 12 702 рубля летом, и в 20 981 рубль зимой. Эти суммы компенсируют специализированной службе, занимающейся погребением.
Похороны по обычаям ислама
Согласно перечню бесплатными являются копка могилы, саван, доски для настила, намогильное сооружение, перевозка усопшего на кладбище и захоронение. Их стоимость оценивается в 13 551 рубль летом, и 20 436 рублей зимой.
Бесплатная кремация в Тюмени
При кремировании из бюджета оплатят доставку тела в крематорий, гроб, сам процесс кремации и выдачу урны с прахом. Стоимость варьируется от 31 467 до 31 577 рублей.
Ранее URA.RU писало, что за первый месяц после введения бесплатной услуги кремации тюменцы воспользовались ею 13 раз. На эти цели из бюджета потратили 410 512 рублей.
