Гроб, саван и урна за счет властей: список бесплатных похоронных услуг в Тюмени

В Тюмени горожанам гарантированы бесплатные услуги по погребению. С недавних пор в них входит и кремация. Что именно готовы оплатить из бюджета в рамках прощания с усопшим и как получить это право — в материале URA.RU.

Как организовать похороны за счет бюджета

Для получения гарантированных услуг тюменцем необходимо обратиться в муниципальные учреждения «Некрополь» или «Ахират». С собой нужно иметь пакет документов: выписку о выборе получения услуг, представляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению из Соцфонда, паспорт заявителя и свидетельство о смерти усопшего.

Погребение по православному обычаю

К этой категории относятся похороны человека в гробу. В список гарантированных услуг входят: сам саркофаг, крест на могилу, ее копка, перевозка тела на кладбище и само захоронение.

В настоящее время стоимость этих услуг, согласно постановлению администрации города, оценивается в 12 702 рубля летом, и в 20 981 рубль зимой. Эти суммы компенсируют специализированной службе, занимающейся погребением.

Похороны по обычаям ислама

Согласно перечню бесплатными являются копка могилы, саван, доски для настила, намогильное сооружение, перевозка усопшего на кладбище и захоронение. Их стоимость оценивается в 13 551 рубль летом, и 20 436 рублей зимой.

Бесплатная кремация в Тюмени

При кремировании из бюджета оплатят доставку тела в крематорий, гроб, сам процесс кремации и выдачу урны с прахом. Стоимость варьируется от 31 467 до 31 577 рублей.