Трассы под Екатеринбургом встали в затяжные пробки из-за снега

На Тюменском и Пермском трактах пробки из-за снега
22 ноября 2025 в 14:33
На всех трассах дежурят посты ДПС

На всех трассах дежурят посты ДПС

Фото: Илья Московец © URA.RU

Водители встали в затяжные пробки на Тюменском тракте в сторону Екатеринбурга. Затор также замечен на Пермском тракте в сторону столицы Урала и Перми. Об этом заявляют в пресс-службе ФКУ «Уралуправтодор».

«На автодороге Р-242 с км 259 — км 265 (Нижнесергинский район) в направлении г. Екатеринбург затруднено движение в связи с большим транспортным потоком. Будьте внимательны!» — говорится в сообщении дорожников.

На Тюменском тракте затор замечен около Белоярского района. Всему виной стало ДТП, случившиеся из-за непогоды.

Снег застал многих жителей Свердловской области врасплох утром 22 ноября. Как регион переживает снегопад — в  онлайн-трансляции URA.RU.

