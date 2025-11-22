Логотип РИА URA.RU
Сотни рабочих вышли убирать последствия снегопада в Екатеринбурге. Фото

22 ноября 2025 в 14:55
Снег в Екатеринбурге сменился ледяным дождем

Фото: Илья Московец © URA.RU

В Екатеринбурге после продолжительного снегопада на улицу вышли дорожные рабочие. Пусть сами осадки уже прекратились, но снега в городе все еще много. Об этом рассказали в неофициальном канале мэрии Екатеринбурга.

«Выпал снег и на улицы массово вышла коммунальная техника: 49 уборочных машин и 59 тракторов. На расчистке УДС работают 230 дорожных рабочих», — заявили в telegram-канале «Екатеринбург. Главное».

Снег застал многих жителей Свердловской области врасплох утром 22 ноября. Как регион переживает снегопад — в  онлайн-трансляции URA.RU.

Фото: Илья Московец © URA.RU

