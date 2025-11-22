В Тюмени ожидается резкое ухудшение погоды

В Тюмени 23 ноября на дорогах ожидается гололед Фото: Размик Закарян © URA.RU

Тюменская область готовится к резкому ухудшению погодных условий. Завтра, 23 ноября, регион окажется во власти дождей, мокрого снега и гололедицы. Об этом предупреждает Инфоцентр правительства Тюменской области.

«Днем в некоторых районах Тюменской области возможен дождь, переходящий в мокрый снег. Порывы ветра могут достигнуть 17 м/с. Температура ночью +3, -2, днем +4, -1», — говорится в telegram-канале Инфоцентра.