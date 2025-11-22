Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Природа

Погода

В Тюмени ожидается резкое ухудшение погоды

22 ноября 2025 в 14:34
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
В Тюмени 23 ноября на дорогах ожидается гололед

В Тюмени 23 ноября на дорогах ожидается гололед

Фото: Размик Закарян © URA.RU

Тюменская область готовится к резкому ухудшению погодных условий. Завтра, 23 ноября, регион окажется во власти дождей, мокрого снега и гололедицы. Об этом предупреждает Инфоцентр правительства Тюменской области.

«Днем в некоторых районах Тюменской области возможен дождь, переходящий в мокрый снег. Порывы ветра могут достигнуть 17 м/с. Температура ночью +3, -2, днем +4, -1», — говорится в telegram-канале Инфоцентра.

В некоторых районах ожидается гололед и изморозь, налипание мокрого снега на линии электропередач и кроны деревьев. Эти неблагоприятные погодные условия могут значительно осложнить дорожную ситуацию и повысить риски возникновения аварий.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в Тюмени и области? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал