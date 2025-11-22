Шубы вернулись, пуховики ушли: Лисовец назвал главные тренды верхней одежды зимы 2026

В моде зимой 2026 года — сдержанность, элегантность и даже некая театральность Фото: URA.RU

Зима на пороге, а значит — пора обновлять гардероб. Известный стилист и телеведущий Владислав Лисовец рассказал URA.RU, какая верхняя одежда будет в тренде, а от какой пора избавиться. Главный акцент — на элегантности, ухоженности и рафинированности.

Главные тренды верхней одежды зимы 2025–2026

По словам Владислава Лисовца, этой зимой абсолютных фаворитов три: утепленные пальто, дубленки мужского кроя и шубы в ретро-стилистике.

1. Утепленные пальто

«Берем утепленное пальто — приталенное, с выраженными плечами и чистым силуэтом. Оно сразу делает образ собранным и элегантным», — объясняет Владислав Лисовец.

Ключевые акценты сезона:

актуальные рисунки — гусиная лапка или очень мелкая клетка

топовая палитра — серые, бежевые, спокойные натуральные оттенки

длина — не в пол

«Сейчас лучше выбирать укороченные модели — чуть ниже колена или даже выше. Очень длинные пальто и пуховики сегодня выглядят громоздко и утяжеляют силуэт», — уточняет стилист.

Самые актуальные зимние пальто — с одним акцентом: меховой воротник, шарф или узкая талия Фото: URA.RU

2. Дубленки мужского кроя

«Дубленки — абсолютный тренд», — подчеркивает Лисовец. Этой зимой в моде именно мужской силуэт: прямой, чуть свободный, без декоративных элементов и лишней фурнитуры. Важное правило: длина — короткая.

«Дубленка сама по себе очень громоздкая. Лучше прикрывающая бедра или чуть выше колена — как длинная куртка. Тогда вид не будет слишком тяжелым», — объясняет эксперт. Косухи-дубленки он просит временно убрать в шкаф: «Это уже заезженный тренд, его слишком много».

Актуальны как свободные, так и более приталенные или двубортные силуэты, а также модели с капюшоном Фото: URA.RU

3. Шубы — главный хит сезона

«Шубы, шубы, шубы! Натуральные, искусственные — вытаскивайте из чуланов бабушкины шубы, это будет сегодня очень круто выглядеть», — улыбается Лисовец. Самые модные силуэты — два, и оба с ретро-настроением:

Классическая бабушкина шуба. Прямая, плотная, длиной чуть ниже колена — тот самый винтаж, который смотрится свежо и трендово. Детская шубка 50-х годов. Укороченная, с рукавом реглан, слегка расширенная, почти мультяшная по силуэту.

В тренде как классические, так и объемные модели, а также пальто с меховой отделкой Фото: URA.RU

Модные цвета верхней одежды зимы 2025–2026

По словам стилиста Владислава Лисовца, зима 2025–2026 будет гораздо смелее и «брутальнее», чем предыдущие сезоны. Он отмечает, что правила здесь такие же, как и с обувью: все зависит от того, насколько человек готов экспериментировать.

Если бюджет позволяет и хочется выделиться, Лисовец советует смело смотреть в сторону насыщенных оттенков: зеленого, бордового, бирюзового. Он добавляет, что в моде по-прежнему остаются и сложные принты, включая пятнистые — «это уже история для тех, кто не боится быть ярким».

Но если речь идет об одной-единственной вещи «на несколько зим вперед», стилист рекомендует выбирать только спокойные, благородные тона: — все оттенки коричневого, — серый, — хаки, — рыже-коричневый.

При этом Лисовец предостерегает от покупки массивных черных шуб. По его словам, такой вариант «выглядит громоздко и утяжеляет образ». Он также отмечает, что фисташковый, бледно-голубой и розовый — уже прошлый век: «Эти оттенки были в тренде лет пять назад. Сегодня мода пошла в сторону более грубых, природных цветов — рыжего, коричневого, хаки».

Антитренды верхней одежды зимы 2025–2026

Лисовец довольно строго высказывается о том, что точно не стоит покупать к предстоящему сезону. Многие вещи, которые еще недавно были популярны, сейчас — в явном минус-листе.

Под абсолютным запретом:

Гигантские оверсайз-пуховики и парки-одеяла. «Тренд на огромный оверсайз уже прошел», — подчеркивает стилист.

«Тренд на огромный оверсайз уже прошел», — подчеркивает стилист. Длинные парки и пуховики в пол. Такие модели визуально утяжеляют образ и выбиваются из актуальной элегантной эстетики.

Такие модели визуально утяжеляют образ и выбиваются из актуальной элегантной эстетики. Классические парки. «Парка — это мужской вариант. Элегантной ее не назовешь», — отмечает Лисовец.

«Парка — это мужской вариант. Элегантной ее не назовешь», — отмечает Лисовец. Полупальто с поясом в эстетике начала 2000-х. «Такой силуэт выбирают девушки, которые не слишком следят за модой», — говорит стилист.

«Такой силуэт выбирают девушки, которые не слишком следят за модой», — говорит стилист. Короткие бомберы и меховые ветровки. По словам эксперта, такие модели не создают нужной ухоженности и выбиваются из современных зимних трендов.

Единственное, на что Лисовец делает послабление, — это пуховик. Он сравнивает его с зубной щеткой: «Есть у всех по несколько штук». Но если уж и носить, то только укороченный и без лишнего объема. «Но это точно не про тренд и не про элегантность», — добавляет стилист.

Как выбрать верхнюю одежду на зиму 2025–2026

Владислав Лисовец дал ориентиры для тех, кто сейчас обновляет зимний гардероб. Вот его главные правила.

1. Длина — короче, чем вы привыкли. «Сейчас лучше брать покороче — чуть ниже колена или даже выше колена», — говорит стилист. По его словам, очень длинные модели уже смотрятся громоздко и добавляют возраста. Идеально, когда дубленка прикрывает бедра или заканчивается на 10–15 см выше колена, шуба — чуть ниже середины бедра, пальто — до колена или чуть короче. Такая длина делает силуэт легким и современным.

2. Силуэт — только два варианта в топе. Лисовец называет самые актуальные формы:

прямой «мужской» крой (дубленки и классические шубы);

приталенное пальто с большими плечами и поясом.

«Самый модный вариант — либо детская шубка пятидесятых годов, либо шуба нашей бабушки», — добавляет он. Оверсайз-одеяла и бесформенные силуэты стилист просит оставить в прошлом.

3. Цвет — благородный и спокойный. «Черное и яркое — мимо», — жестко отсекает Лисовец. Черная шуба большого объема выглядит траурно и тяжело. Яркие оттенки (фисташковый, розовый, голубой) — привет из старых сезонов. Абсолютный топ: все вариации коричневого, серый, рыже-коричневый, хаки. «Если бюджет позволяет — можно зеленую или бордовую. Но если покупаете одну вещь на годы — берите нейтральную», — советует стилист.

4. Одна вещь = одна серьезная инвестиция. По его мнению, лучше иметь одну действительно красивую и качественную верхнюю одежду, чем несколько средних пуховиков.

«Задача верхней одежды этой зимой — с первого взгляда сделать вас ухоженной и женственной. Если вы чувствуете себя „упакованной“, а не элегантной — значит, выбрали не то», — резюмирует эксперт.

Топ-5 готовых образов с верхней одеждой на зиму 2026

1. Городской шик

Приталенное пальто серого цвета в гусиную лапку, длина чуть ниже колена. Под ним — тонкий свитер-водолазка и прямые кожаные брюки. Завершают образ сапоги-челси и минималистичная кожаная сумка. Образ строгий, но женственный.

Для такого образа выбирают пальто нейтральных цветов или насыщенных оттенков (винный, темно-синий), которые легко сочетаются со всей одеждой Фото: URA.RU

2. Винтажная элегантность

Прямая дубленка мужского кроя рыже-коричневого оттенка, длина до середины бедра. Сочетается с плиссированной юбкой миди и высокими сапогами-ботфортами. Акцент — объемный шарф из натуральной шерсти.

Длинные дубленки — еще один тренд зимы Фото: URA.RU

3. Ретро-настроение

Укороченная шубка в стиле 50-х с рукавом реглан песочного цвета. Надевается с платьем-футляром темно-зеленого цвета и лакированными туфлями-лодочками. Элегантная сумочка-клатч дополняет образ.

Важен не столько цвет, сколько впечатление от наряда Фото: URA.RU

4. Современный кэжуал

Короткая дубленка хаки свободного кроя. Базовая комбинация: водолазка, узкие джинсы с завышенной талией и ботинки. Образ разбавляет объемный шерстяной шарф.

Дубленки пригодятся туда, где пушистые тедди и шубы бессильны: в дождь, град и мокрый снег Фото: URA.RU

5. Вечерний лук

Бордовое приталенное пальто с выразительными плечами. Под ним — платье-миди из плотного шелка и лакированные сапоги-ботфорты. Дополнение — длинные кожаные перчатки и стильная шляпа.

Актуальными в зимнем сезоне сохраняется букле и шерсть Фото: URA.RU

Популярные вопросы и ответы про верхнюю одежду на зиму 2026

1. Какая верхняя одежда в тренде зимой 2026?

В тренде элегантные модели: приталенные пальто с акцентными плечами, дубленки мужского кроя укороченной длины и ретро-шубы — либо винтажные «бабушкины», либо стилизованные под детские пальто 50-х.

2. Какие цвета выбирать?

Актуальны благородные природные оттенки: все варианты коричневого, серый, хаки, рыже-коричневый. Яркие цвета (фисташковый, розовый, голубой) считаются устаревшими.

3. Какая длина сейчас модная?

Силуэты стали короче. Идеальная длина — чуть ниже колена или выше. Очень длинные модели выглядят громоздко и старят.

4. Можно ли носить пуховик?

Пуховик остается практичной вещью, но не трендовой. Если выбираете — то только укороченную модель без лишнего объема.

5. Что точно не стоит покупать?

В антитрендах: гигантские оверсайз-пуховики, парки, полупальто с поясом в стиле 200-х, косухи из дубленки и любые слишком яркие цвета.

6. Какую шубу выбрать?

Самые модные варианты — винтажная прямая шуба «как у бабушки» или укороченная модель с рукавом реглан в стиле 50-х годов.

7. На чем лучше сэкономить, а на чем — нет?