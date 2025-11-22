Киевляне вышли на майдан и требуют отставки Зеленского и Ермака
Украинцы вновь вышли на протесты из-за коррупции
В Киеве проходит очередная акция протеста — жители требуют отставки президента Владимира Зеленского и увольнения главы его офиса Андрея Ермака. Об этом сообщили украинские СМИ.
«Уже вторую неделю подряд в субботу на Майдане в Киеве собираются протестующие», — пишет издание «Страна.ua». По их данным, сейчас на площадь Независимости вышли примерно 30 человек, но число участников акции продолжает расти.
Ранее в Киеве уже проходил митинг, который был вызван коррупционным скандалом. Митингующие потребовали отставки президента и призвали жителей других городов провести аналогичные акции.
Митинг прошел без инцидентов, однако протестующие заявили о своем намерении проводить подобные мероприятия еженедельно. Корреспондент немецкого телеканала Die Welt Кристоф Ваннер высказал мнение, что из-за антикоррупционных протестов Киев стал небезопасным местом для Зеленского.
Осенью 2025 года антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) провело операцию по выявлению коррупционных схем в энергетическом секторе. В ходе нее были проведены обыски у Тимура Миндича — бизнесмена и владельца компании «Квартал 95», которого также иногда называют «кошельком Зеленского». В ходе расследования выяснилась причастность Миндича к отмыванию денег через компанию «Энергоатом». Также НАБУ заявило об участии в этом деле самого Зеленского. Его «кошелек», по некоторой информации, сбежал из страны, его объявили в розыск, пишет 360.ru. После этого представители власти и граждане Украины выступили с требованием отправить в отставку главу офиса президента страны Андрея Ермака, обвиняя его в причастности к коррупционным схемам.
