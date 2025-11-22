Киевляне вышли на майдан и требуют отставки Зеленского и Ермака

Осенью 2025 года антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) провело операцию по выявлению коррупционных схем в энергетическом секторе. В ходе нее были проведены обыски у Тимура Миндича — бизнесмена и владельца компании «Квартал 95», которого также иногда называют «кошельком Зеленского». В ходе расследования выяснилась причастность Миндича к отмыванию денег через компанию «Энергоатом». Также НАБУ заявило об участии в этом деле самого Зеленского. Его «кошелек», по некоторой информации, сбежал из страны, его объявили в розыск, пишет 360.ru. После этого представители власти и граждане Украины выступили с требованием отправить в отставку главу офиса президента страны Андрея Ермака, обвиняя его в причастности к коррупционным схемам.