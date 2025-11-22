Медведев одобрил одно решение Зеленского по переговорам
Медведев оценил назначение Ермака главой делегации Украины
Назначение главы офиса президента Украины Андрея Ермака в качестве главы переговорной делегации Киева по урегулированию конфликта — это хороший выбор, но бизнесмен Тимур Миндич был бы еще более подходящей кандидатурой. Так зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев с иронией прокомментировал соответствующее решение украинского президента Владимира Зеленского.
«Зеленая тля: „Потрібно зібратися, прийти в себе, припинити срач!“ [нужно собраться, прийти в себя, прекратить срач!] Ну конечно! Прекратите срач, шановні друзі [уважаемые друзья]! Тем более что для того, чтобы устроить большой полноценный срач, нужен золотой унитаз. А он есть только у Миндича, а кто это такой, киевская тля даже не знает», — написал Дмитрий Медведев в своем канале в MAX.
Ранее Зеленский определил состав делегации для участия в переговорах с США и европейскими представителями о мирном урегулировании конфликта, который пройдет в Швейцарии. Как сообщает 360.ru, возглавить делегацию поручено руководителю офиса президента Андрею Ермаку.
В рамках операции «Мидас», которую проводило НАБУ с целью выявления коррупционных схем в энергетическом секторе, были проведены обыски у Тимура Миндича — бизнесмена и владельца компании «Квартал 95». Его иногда называют «кошельком Зеленского». Расследование выявило, что через Миндича реализовывались масштабные коррупционные схемы по отмыванию денег, в которых, предположительно, участвовали «Энергоатом» и к которым был причастен сам Зеленский. После того, как Миндич покинул страну, граждане Украины и представители власти выступили с требованием отправить Ермака в отставку, обвиняя его в причастности к коррупции.
