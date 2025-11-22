Якубович раскрыл, что помогает ему сохранять здоровье в 80 лет

Якубович заявил, что каждое утро делает зарядку Фото: Роман Наумов © URA.RU

Ведущий программы «Поле чудес» Леонид Якубович сообщил, что в свои 80 лет здоровье ему помогает сохранить ежедневная физическая нагрузка. Он уделяет этому до 20 минут каждое утро.

«Спорт в целом позволяет жить. Не занимайся я спортом до сей поры, не изумлялся бы той цифре, которую вы назвали. Каждый день 15–20 минут нагрузки во что бы то ни стало. Утром велосипед, гантели — и сразу ощущение некой пружины, которая, конечно, уже не так блестит, а местами и ржавеет, но тем не менее есть», — заявил Якубович для aif.ru.

По его словам, что с возрастом организм уже не так молод и бодр, но определенный ресурс остается. В те дни, когда он пропускает тренировки, то чувствует сонливость и раздражительность — такие состояния мне ему не нравятся. С течением времени предпочтения Леонида Якубовича претерпели значительные изменения. По его словам, если три года назад он просил жену готовить большое количество вареников с вишней, то сейчас с удовольствием ограничивается кашей по утрам, насыщения от которой ему хватает до вечера. Рацион артиста остается скромным, как и продолжительность сна.

