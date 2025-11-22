У экс-капитана сборной России по футболу нашли тяжелое заболевание
РПЛ призвала помогать Алдонину и его семье
Фото: Садовников Дмитрий/wikipedia.org/CC BY-SA 3.0
У бывшего капитана сборной России по футболу и экс-игрока московского клуба ЦСКА Евгения Алдонина нашли тяжелое заболевание. Об этом сообщила пресс-служба Российской премьер-лиги.
«Иногда в жизни происходят события, которые требуют полного единства и взаимовыручки — вне зависимости от клубных пристрастий. Сейчас наша помощь очень нужна Евгению [Алдонину]. У него выявлено тяжёлое заболевание, требующее длительного и дорогостоящего лечения», — написали в официальном сообщении на сайте РПЛ.
Отмечается, что у Алдонина — два маленьких ребенка, и для успешной борьбы с болезнью ему требуются финансовые средства. Лига призвала всех участников футбольного сообщества — клубы, спортсменов, тренеров, менеджеров и болельщиков — объединиться и оказать поддержку Алдонину и его семье.
Евгений Алдонин — известный футболист, добившийся значительных успехов в карьере. Он стал победителем Кубка УЕФА в составе ЦСКА, дважды завоевывал титул чемпиона России и пять раз становился обладателем Кубка страны. После завершения игровой карьеры Алдонин внес существенный вклад в развитие футбола, проводя мастер-классы для молодых игроков и участвуя в проектах по популяризации спорта в регионах.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.