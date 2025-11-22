У экс-капитана сборной России по футболу нашли тяжелое заболевание

РПЛ призвала помогать Алдонину и его семье Фото: Садовников Дмитрий/wikipedia.org/CC BY-SA 3.0

У бывшего капитана сборной России по футболу и экс-игрока московского клуба ЦСКА Евгения Алдонина нашли тяжелое заболевание. Об этом сообщила пресс-служба Российской премьер-лиги.

«Иногда в жизни происходят события, которые требуют полного единства и взаимовыручки — вне зависимости от клубных пристрастий. Сейчас наша помощь очень нужна Евгению [Алдонину]. У него выявлено тяжёлое заболевание, требующее длительного и дорогостоящего лечения», — написали в официальном сообщении на сайте РПЛ.

Отмечается, что у Алдонина — два маленьких ребенка, и для успешной борьбы с болезнью ему требуются финансовые средства. Лига призвала всех участников футбольного сообщества — клубы, спортсменов, тренеров, менеджеров и болельщиков — объединиться и оказать поддержку Алдонину и его семье.

Продолжение после рекламы