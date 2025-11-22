Миндич объявлен в розыск Украины по делу о коррупции
22 ноября 2025 в 17:03
Фото: © URA.RU
В розыск объявлены участники коррупционного дела — Тимур Миндич, который является соратником президента Владимира Зеленского и совладельцем студии «Квартал 95», и бизнесмен Александр Цукерман. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».
