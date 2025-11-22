Одноклассник Вэнса и министр армии: кто такой Дрисколл, которого называют спецпосланинком по Украине

Белый дом назначил Дрисколла спецпредставителем по украинскому урегулированию Фото: U.S. Army photo by Staff Sgt. Rene Rosas/wikimedia.org/Public Domain

Посетивший Киев министр армии США Дэниел Дрисколл стал новым спецпредставителем американского президента Дональда Трампа по урегулированию украинского конфликта, сообщает британское издание The Guardian. При этом официального назначения не объявлялось. Именно Дрисколл провел ключевые переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским и европейскими дипломатами, представив американский план урегулирования конфликта.

Дрисколл является бывшим однокурсником и близким другом вице-президента США Джей Ди Вэнса, что объясняет его стремительный рост влияния. На фоне охлаждения отношений между Белым домом и официальным главой Пентагона Питом Хегсетом, Дрисколл фактически оттеснил его от ведения ключевых внешнеполитических переговоров. Какие еще кадровые перестановки, дипломатические маневры и политические интриги скрываются вашингтонской администрации — в материале URA.RU.

Карьерный взлет: от офицера в Ираке до министра армии

Дрисколл: получил боевые награды за службу в 10-й горной дивизии Фото: U.S. Army photo by Staff Sgt. Deonte Rowell/.wikimedia.org/Public Domain

Дэн Дрисколл родился в 1985 году в городе Бун, штат Северная Каролина, в семье военных. Его отец служил пехотинцем во время Вьетнамской войны, а дед был дешифровщиком в годы Второй мировой. После окончания Университета Северной Каролины в Чапел-Хилл Дрисколл три с половиной года служил в армии США, дослужившись до звания первого лейтенанта.

Продолжение после рекламы

С 2009 по 2010 год Дрисколл командовал разведывательным взводом в Ираке в составе 10-й горной дивизии. За время службы он получил Армейскую медаль за похвальную службу и знак за участие в боевых действиях. После завершения службы он поступил в Йельскую школу права, где познакомился с будущим вице-президентом США Джеем Ди Вэнсом, что впоследствии сыграло ключевую роль в его карьере.

Переговорщик по Украине

Министр армии США Дэн Дрисколл, чье влияние в администрации президента США Дональда Трампа резко возросло, превратился в одного из немногих людей, кто может уговорить Украину принять компромиссные условия и закончить вооруженный конфликт. Во время своего визита в Киев 20 ноября он представил президенту Украины Владимиру Зеленскому новый мирный план администрации Трампа, состоящий из 28 пунктов.

Изначально визит Дрисколла в Киев планировался как миссия по оценке военных потребностей и обсуждению сотрудничества в сфере производства беспилотных летательных аппаратов. Однако после экстренного совещания в Белом доме на прошлой неделе миссия приобрела гораздо более важное дипломатическое значение. «Трамп с энтузиазмом благословил Дрисколла взять на себя новые важные дипломатические обязанности», — сообщил источник в администрации президента.

Новые подходы к военному управлению

Дрисколл: запустил инициативу по улучшению психологического состояния военных Фото: U.S. Army photo by Staff Sgt. Oscar Toscano /wikimedia.org/Public Domain

На посту министра армии Дрисколл сосредоточился на решении системных проблем военного ведомства. Он инициировал программы по улучшению психологического состояния личного состава и сокращению числа самоубийств среди военнослужащих. Одновременно он начал масштабную реформу системы военных закупок, предложив перенять практики Силиконовой долины.

В рамках инициативы Дрисколл создал систему работы со стартапами, где небольшие компании могут получать гранты до $500 тысяч или заключать контракты на поставку опытных образцов. Этот подход позволил значительно ускорить процесс внедрения новых технологий в армии США. Параллельно Дрисколл активно занимается вопросами рекрутинга, пытаясь исправить сложную ситуацию с набором новых кадров.

Конфликт с Хегсетом: борьба за влияние в Пентагоне

Растущее влияние Дрисколла привело к серьезным трениям с министром обороны США Питом Хегсетом. Дрисколл все чаще действует в обход своего формального начальника, занимаясь вопросами по Украине, к которым формально не имеет никакого отношения. «Хегсету не очень доверяют в плане передачи этих сообщений ключевым лидерам. Сейчас больше доверяют Дэну, который сможет это сделать», — отметил анонимный источник издания Reuters в администрации.

Продолжение после рекламы

В то время как Дрисколл вел важные переговоры в Киеве, Хегсет оставался в Вашингтоне, проводя встречи в Белом доме и участвуя в спорах с демократами в соцсетях. Такой контраст в деятельности двух чиновников подчеркивает серьезные разногласия в подходе к ведению внешней политики. Дрисколл становится публичным лицам амбициозных проектов администрации, тогда как Хегсет сосредоточился на менее заметных внутренних реформах.

Перспективы и влияние: восходящая звезда администрации Трампа

Дрисколл: маргинализировал позиции Хегсета и Келлога Фото: U.S. Army photo by 1st Sgt. Jacob Connor/wikimedia.org/Public Domain