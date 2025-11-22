Логотип РИА URA.RU
МИД РФ раскрыл, возможна ли встреча Путина и Трампа в ближайшее время

Рябков не исключил возможной встречи Путина и Трампа в краткосрочной перспективе
22 ноября 2025 в 15:44
Вопрос о встрече Путина и Трампа стоит на повестке дня

Фото: Официальный сайт Президента РФ

Возможность проведения новой встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа обсуждается. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, не исключив проведения такого саммита в краткосрочной перспективе.

«Я бы ничего не исключал. Вопрос о проведении следующего контакта лидеров стоит на повестке дня. Нам необходимо обеспечить содержательное наполнение такого контакта», — сказал Сергей Рябков в интервью журналу «Международная жизнь». Так он ответил на вопрос о возможности встречи Путина и Трампа в краткосрочной перспективе. 

Замглавы МИД также отметил, что российская сторона не может отойти от рамок, согласованных лидерами в Анкоридже, и выразил надежду на то, что администрация США приложит усилия для создания предпосылок результативной встречи. Также Рябков подчеркнул, что Москва неоднократно и на разных уровнях излагала логику своего подхода, и американская сторона хорошо его знает. При этом Россия видит, что поиски пути вперед продолжаются. 

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отмечал, что встреча Путина и Трампа важна и нужна. Об этом пишет RT.

Предыдущая встреча Владимира Путина и Дональда Трампа прошла 15 августа 2025 года в Анкоридже на Аляске и была посвящена поиску путей завершения российско-украинского конфликта. Переговоры длились 2 часа 45 минут, и по их итогам стороны заявили о «существенном прогрессе». Президент РФ выразил надежду, что Киев не будет препятствовать усилиям сторон, а глава Белого дома заявил, что ответственность за достижение соглашения лежит на украинском президенте. 

Материал из сюжета:

Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

