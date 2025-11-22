Образование психолога, побег жены и исчезновение нянь: что известно о богородском маньяке-насильнике

Ногинский горсуд отправил Артамошина под арест (архивное фото) Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Медсестра могла стать третьей жертвой 46-летнего жителя Московской области Дмитрия Артамошина, который арестован по подозрению в изнасиловании и убийстве девушек. Медсестра нередко посещала подозреваемого, чтобы оказать ему медпомощь. Артамошин уже известен в народе как богородский маньяк. Что известно о предполагаемом убийце девушек и что ему грозит — в материале URA.RU.

Задержание Артамошина

Информация о задержании Артамошина появилась 20 ноября. По предварительным данным, он размещал объявления о поиске няни, затем нападал на откликнувшихся женщин, заставлял их принимать запрещенные вещества, а спустя некоторое время лишал жизни. В результате его действий пропали без вести две девушки, сейчас ведутся поиски их тел. Суд отправил его под арест до января 2026 года. Правоохранительные органы проводят с задержанным следственные мероприятия, в рамках которых, в частности, устанавливается его возможная причастность к другим аналогичным преступлениям.

В убийстве девушек задержанный не признался. По его словам, одна погибла во сне, а он испугался и избавился от тела. Другая якобы сбежала, о ее местонахождении ему неизвестно. Артамошину предъявлены обвинения в убийстве двух девушек, изнасиловании и склонению к употреблению наркотиков.

Продолжение после рекламы

Что известно о жизни Артамошина

У Артамошина есть несовершеннолетний сын Фото: ГСУ СК России по Московской области

Дмитрий Артамошин жил под Ногинском (Богородский городской округ) — в СНТ «Звезда». Соседи считали его обычным садоводом и не подозревали, что он мог заниматься чем-то противозаконным. Портал MSK1 пишет, что ранее его признали банкротом, а его имущество распродали на торгах. По данным издания, недвижимость мужчины продали на торгах, а в 2020 году конкурсный управляющий попытался отнять авто маньяка — суд ему отказал в этом.

По данным СМИ, в своих соцсетях Артамошин публиковал фото сына, который сидит за рулем машины, а на спидометре указана скорость 134 километра в час. «Учимся водить», — так предполагаемый преступник подписал фотографию сына.

Образование психолога и угон авто

У предполагаемого маньяка есть образование психолога, но, как пишут в соцсетях, по специальности он не работал, а перепродавал автомобили. Кроме того, как передает Shot, в 2004 и 2010 годах Артамошина судили за угон автомобиля и воровство. В одном из этих случаев он якобы вместе с сообщниками проник в магазин оргтехники (ноутбуки, принтеры), напоив охранников снотворным.

Побег жены и «невкусный сок» для сына

Артамошина обвиняют в изнасиловании, насильственных действиях сексуального характера и убийстве Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Предположительно, жену предполагаемого убийцы зовут Полина. В марте мужчина сообщил об исчезновении своей супруги. Он объявил ее пропавшей без вести и предложил вознаграждение в размере 100 тысяч рублей за сведения о ее местоположении.

Однако, как сообщил Следственный комитет, на самом деле мужчина систематически подвергал жену физическому и сексуальному насилию, а также принуждал ее употреблять наркотики. В ходе этих трагических событий Полина познакомилась с неким Романом, который работал на Артамошина, и поделилась с ним подробностями происходящего в семье кошмара.

Позже Роман рассказал, что Артамошин доходил до крайностей, например, пытался вводить наркотики в половые органы жены во время ее сна. Благодаря помощи Романа Полина смогла сбежать. После побега она уведомила мужа о том, что направляется в реабилитационный центр. Как пишут в соцсетях, сейчас с женщиной все в порядке.

По утверждениям Романа, после побега жены поведение Артамошина стало неадекватным — у него проявились признаки паранойи. Когда ситуация стала совершенно неуправляемой, Роман принял решение уволиться. После этого, как он утверждает, Артамошин начал угрожать ему и его близким.

Также стало известно, что теща Артамошина предпринимала попытки забрать у него девятилетнего внука. Как пишет Mash, это произошло после того, как ребенок якобы получил перелом руки во время семейных конфликтов. В апреле теща подала в суд иск о лишении родительских прав как зятя, так и дочери Полины, однако суд не стал рассматривать это заявление.

Продолжение после рекламы

В соцсетях также сообщают, что Артамошин якобы заставлял своего сына смотреть на изнасилование жертв, а в случае его отказа подозреваемый бил девятилетнего ребенка. Кроме того, папа якобы поил своего сына «невкусным соком», от которого мальчик засыпал на несколько часов.

Показания выжившей

Поводом для возбуждения уголовного дела стало заявление одной из потерпевших, которой удалось сбежать от обвиняемого (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU

После того, как из жизни Артамошина пропала жена, он якобы стал искать новых жертв. В интернете он находил молодых девушек, представлялся им родителем, которому нужна няня для сына. Откликнувшиеся на предложение девушки приезжали к нему, а затем бесследно исчезали. По информации Shot, он запирал жертв в своем доме, накачивал наркотиками и насиловал. Это подтвердила Анна — девушка, которой удалось уйти от маньяка живой — ей помог уйти мужчина, работающий в военной сфере.

"16 августа я только от него выбралась, сбежала. После моих психологических давлений на него он стал жестче относиться к девушкам. <…> Я доводила его до грани, когда он серьезно мог убить человека. Я три раза была на грани жизни и смерти, но при этом смогла выбраться", — рассказала Анна telegram-каналу 112.

Жертвы Артамошина

После побега Анны предполагаемый маньяк нашел еще одну «няню для сына» — 19-летнюю Алену из подмосковного Королева. Известно, что девушка училась на юридическом факультете Российского университета кооперации. По данным СМИ, она увлекалась танцами и литературой, а какое-то время работала на Артамошина — но исчезла. При этом, как рассказала мама Алены, Елена, у ее дочери и предполагаемого убийцы произошла «хорошая ссора», и он уехал. Когда вернулся, ее уже не было. «Она собрала вещи и ушла. Куда пошла — это вопрос, а она ушла сама. Я в этом уверена», — цитирует женщину НТВ.

Затем Артамошин нанял еще одну няню — 25-летнюю Марию, которая жила в Москве, но согласилась переехать к новому знакомому для работы. Позднее, как пишут в СМИ, она публиковала в соцсетях фотографии с собакой Артамошина и с мальчиком, похожим на его сына.

По словам друзей, Мария настолько понравилась маньяку, что он якобы даже обещал сделать ей предложение. 27 октября Мария опубликовала пост в своих соцсетях, где якобы шла речь о разочаровании и потере мечты, а затем пропала. Когда родственники позвонили Артамошину с вопросами, он ответил, что девушка сорвала занятие с его сыном, распсиховалась и ушла из дома.

"Мария трудилась и няней для детей, и няней в собачьей гостинице. Она была доброй, спокойной и наивной. Недавно она нашла объявление о вакансии няни для маленького мальчика с проживанием. Работа, по словам Марии, была несложная, ребенок, за которым она следила, сам был хорошо обучен всему. Она рассказывала, что Дмитрий сделал ей предложение руки и сердца, а также предлагал переписать на нее свой дом и автомобиль. Марии нравились его ухаживания", — цитируют "Аргументы и факты" подруг Марии.

Продолжение после рекламы

Могла быть третья жертва

Еще одной жертвой могла стать медсестра Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Журналисты также выяснили, что девушка-медик приходила к Артамошину ставить капельницы, чтобы привести в чувства после употребления наркотиков. Кроме того, она несколько раз оставалась с сыном маньяка. Сейчас эта информация также проверяется — опрашиваются сотрудники ближайших медучреждений. Медсестра могла стать еще одной жертвой.

Что грозит Артамошину

Если жертвы мертвы, Артамошину грозит до 20 лет лишения свободы или даже пожизненный срок. Как рассказал «Вечерней Москве» адвокат Алексей Лунев, скорее всего Артамошина ждет максимальное наказание..

"Если девушки живы, но подозреваемый их насиловал, то ему светит до 15 лет лишения свободы. Если же они мертвы, то ему наверняка дадут пожизненный срок", — считает он.