Губернатор Самарской области раскрыл подробности атаки ВСУ на регион

Атака ВСУ в Самарской области привела к жертвам Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Целями нападения дронов ВСУ стали предприятия топливно-энергетического комплекса. Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сообщил, что атака была отражена силами противовоздушной обороны, но привела к трагическим последствиям.

«Целями врага стали объекты топливно-энергетического комплекса. Силами ПВО атака была отражена. С глубочайшей скорбью сообщаю, что в Сызрани в результате падения БПЛА погибли два человека. Это невосполнимая потеря для всех нас», — заявил Вячеслав Федорищев, его слова передали в его telegram-канале.

Он также сообщил, что правительство Самарской области окажет всю необходимую помощь, в том числе материальную, родным и близким погибших. По его словам, еще два человека получили травмы и сейчас им оказывают медицинскую помощь.

Продолжение после рекламы