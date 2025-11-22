Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Происшествия

Губернатор Самарской области раскрыл подробности атаки ВСУ на регион

Глава Самарской области Федорищев: ВСУ ударили по объектам энергетики в регионе
22 ноября 2025 в 15:57
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Атака ВСУ в Самарской области привела к жертвам

Атака ВСУ в Самарской области привела к жертвам

Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Целями нападения дронов ВСУ стали предприятия топливно-энергетического комплекса. Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сообщил, что атака была отражена силами противовоздушной обороны, но привела к трагическим последствиям.

«Целями врага стали объекты топливно-энергетического комплекса. Силами ПВО атака была отражена. С глубочайшей скорбью сообщаю, что в Сызрани в результате падения БПЛА погибли два человека. Это невосполнимая потеря для всех нас», — заявил Вячеслав Федорищев, его слова передали в его telegram-канале.

Он также сообщил, что правительство Самарской области окажет всю необходимую помощь, в том числе материальную, родным и близким погибших. По его словам, еще два человека получили травмы и сейчас им оказывают медицинскую помощь.

Продолжение после рекламы

По данным Минобороны РФ, за ночь над регионом были сбиты 15 беспилотников самолетного типа. Об этом пишет 360.ru.

Материал из сюжета:

Украинские атаки по российским регионам

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал