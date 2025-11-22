Украина и США обсудят мирный план Трампа: когда и где пройдут новые переговоры по конфликту

Швейцария примет многосторонние переговоры по мирному плану Трампа Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

В Швейцарии на следующей неделе стартуют многосторонние переговоры по мирному плану президента США Дональда Трампа с участием делегаций Украины и европейских стран. Подтверждение о подготовке встречи было опубликовано на официальном сайте президента Украины.

Переговоры пройдут в Женеве, которая ранее была предложена Швейцарией в качестве нейтральной площадки для диалога. Какие конкретные уступки придется сделать Киеву, какие территориальные изменения предусматривает план, и почему его реализация может кардинально изменить геополитическую карту Европы — в материале URA.RU.

Главное о переговорах

В Швейцарии состоятся переговоры между представителями США, Европы и Украины, посвященные обсуждению нового мирного плана, предложенного президентом США Дональдом Трампом. Данная информация появилась на официальном сайте президента Украины Владимира Зеленского и была подтверждена Рустемом Умеровым, секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины.

В социальных сетях Рустем Умеров сообщил, что в настоящее время в Швейцарии стартуют консультации с участием европейских партнеров. В рамках мероприятий высокопоставленные представители Украины и США обсудят возможные параметры будущего мирного соглашения. Согласно имеющейся информации, новый мирный план США, который был представлен в ноябре 2025 года, предусматривает определенные уступки со стороны Киева.

Состав делегации Украины

В соответствии с указом, размещенным на официальном ресурсе украинского руководства, президент Украины Владимир Зеленский сформировал делегацию для участия в переговорах с США и Россией, направленных на достижение мирного урегулирования. Руководителем делегации назначен Андрей Ермак — глава Офиса президента.

Для участия в переговорном процессе, которую возглавит руководитель Офиса президента Андрей Ермак. В состав вошли девять высокопоставленных чиновников, включая секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустема Умерова, начальника Главного управления разведки Министерства обороны Кирилла Буданова (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) и первого заместителя министра иностранных дел Сергея Кислицу.





Швейцария предлагала Женеву для переговоров по Украине

Президент Швейцарии Карин Келлер-Суттер подтвердила готовность страны стать площадкой для переговоров по урегулированию украинского конфликта еще в сентябре. Во время совместной пресс-конференции с канцлером Германии Фридрихом Мерцем в Берлине она заявила, что Швейцария готова предоставить свою дипломатическую инфраструктуру и экспертизу для мирного процесса.

"Швейцария готова поддержать поиск мирного решения (по украинскому конфликту), в том числе это касается готовности принять переговоры у себя и поделиться своей экспертизой. И если дойдет до этого, подготовить и провести соответствующие переговоры в Женеве", — заявила президент Швейцарии во время совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем в Берлине.

Канцлер Германии Фридрих Мерц поддержал эту инициативу, назвав Женеву подходящим местом для заключения соглашения о прекращении огня. По словам Келлер-Суттер, советник по национальной безопасности Швейцарии уже ведет контакты со всеми сторонами конфликта, включая Россию. Ранее глава офиса президента Украины Андрей Ермак во время визита в Швейцарию также обсуждал возможные форматы переговорного процесса.

Мирный план США

Американский план урегулирования предусматривает кардинальные изменения в европейской системе безопасности. Документ закрепляет отказ Украины от вступления в НАТО через внесение соответствующих изменений в конституцию, а также устанавливает предельную численность ВСУ в 600 тысяч военнослужащих. Территориальные вопросы предлагается решить путем признания Крыма и частей Донбасса в составе России с созданием демилитаризованной зоны в остальной части ДНР.

