Орбан заявил о переломном моменте в конфликте на Украине

Орбан заявил, что Европа должна учесть план США по конфликту на Украине Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Российско-украинский конфликт и разногласия в Евросоюзе достигли «переломного момента». Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Евросоюз сейчас находится в тупике из-за мирной инициативы президента США Дональда Трампа, отметил Виктор Орбан на своей странице в Facebook (принадлежит организации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена). Венгерский премьер считает, что сейчас в условиях мирного плана Трампа у Европы есть лишь два варианта — поддержать его или продолжить финансировать Украину.

По словам Орбана, сторонники продолжения украинского конфликта должны признать, что их деньги и деньги их граждан последние три года просто сжигаются, и при этом не приводят к успехам ВСУ. Премьер Венгрии выразил мнение, что продолжение финансовой и оружейной помощи Киеву со стороны Европы только ухудшит ее отношения с РФ. Дополнительно, он заявил, что Венгрия придерживается мирной позиции.

Ранее Штаты разработали мирный план из 28 пунктов, часть которых предусматривает уступки со стороны Украины. В Кремле отметили, что знают об этом плане, но официально не получали от Вашингтона его деталей. Также там заявляли, что эффективность армии России должна убедить Киев пойти на переговоры как можно скорее. Однако украинская сторона заявила, что не подпишет мирный план США в нынешнем его варианте.