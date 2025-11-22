ВСУ пытаются вырваться из окружения в Димитрове
Войска ВСУ, заблокированные российскими силами в городе Димитров (украинское название — Мирноград, не прекращают попыток выйти из окружения, однако шансов у них нет. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
«Касаемо Димитрова, противник еще предпринимает попытки вырваться из окружения в направлении Родинского», — сказал Денис Пушилин, его слова передает РИА Новости. Он отметил, что на севере республики была предотвращена попытка прорыва ВСУ из кольца. По его словам, анализ ситуации позволяет сделать вывод о том, что у украинских военных формирований, находящихся в Димитрове, практически нет шансов.
Ранее на этой неделе глава ДНР информировал о продолжающейся операции по очистке многоэтажных районов Димитрова от подразделений ВСУ, пишет RT. В свою очередь, еще в октябре начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в докладе президенту России Владимиру Путину сообщал о завершении операции по окружению крупной группировки ВСУ в районе Красноармейска и Димитрова — группировка «Центр», по его данным, заблокировала на территории городов 31 батальон.
