Как изменится налоговая система в России в 2026 году: что ждет бизнес и простых россиян

Госдума приняла во втором чтении законопроект Минфина с изменениями в Налоговый кодекс. Согласно ему, в ближайшие годы бизнес в России столкнется с рядом значительных изменений в налоговой системе. Планируется корректировка ставок НДС, лимитов для упрощенной ставки налогообложения (УСН) и патента, а также другие нововведения.

Однако если в изначальном законопроекте многие меры вводились резко, то теперь, после обсуждений и поправок, изменения были смягчены. Например, лимит доходов для бизнеса будет снижаться плавно, что даст предпринимателям время для адаптации. Дополнительно, с 22 до 27 тысяч рублей будет повышен минимальный размер оплаты труда. Все ключевые аспекты предстоящих изменений в Налоговом кодексе — в материале URA.RU.

Изменения в Налоговый кодекс

Госдума приняла во втором чтении законопроект, который вносит изменения в Налоговый кодекс. После первого чтения документ был доработан с учетом замечаний законодателей и представителей бизнеса. Далее законопроект рассмотрят в третьем чтении, предварительно, это произойдет 20 ноября. После этого документ направят в Совет Федерации и президенту. Если законопроект получат одобрение, изменения вступят в силу с 1 января 2026 года.

Законопроект с изменениями был внесен Минфином в конце сентября текущего года. При доработке часть новых мер были откорректированы, что в разы облегчит адаптацию как для россиян, так и для бизнеса.

Изменения ставки НДС

С 2026 года основная ставка НДС вырастет с 20% до 22%. Однако специальные ставки останутся без изменений:

0 % — в некоторых ситуациях, например, при экспорте;

10 % — на отдельные льготные товары, например, медикаменты и продукты питания;

5 и 7 % — для плательщиков УСН без права принимать к вычету входящий НДС. Ранее они платили либо 6% с доходов, либо 15% "доходы минус расходы".

Теперь они должны будут выбрать один из двух модулей: либо классический НДС в 22%, либо оборотный с общей суммы дохода (выручки) — 5% (до выручки в 250 миллионов рублей) или 7% (250-2450 миллионов). Оборотный НДС выбирается на срок в три года.

Поэтапное снижение лимита доходов

Лимит доходов для ИП будет снижаться поэтапно

Сейчас плательщики упрощенной системы налогообложения должны работать с НДС в том случае, если их доходы за предыдущий год или в течение текущего превысили 60 миллионов рублей. Сначала законопроект предлагал резкий скачок этого лимита — с 60 до 10 миллионов. Теперь же, согласно обновленному проекту, лимит будут снижать поэтапно, это даст возможность небольшим компаниям и ИП постепенно адаптироваться к новым правилам:

с 2026 года — до 20 миллионов рублей;

с 2027 года — до 15 миллионов рублей;

с 2028 года — до 10 миллионов рублей.

После превышения порога ИП придется переходить на УСН или ОСНО. Предприниматели, которые заработали больше 20 миллионов рублей в 2025 году, не смогут получить новый патент в 2026 году.

Новые правила для УСН

Помимо снижения лимита доходов, для УСН предусмотрены и другие изменения:

перечень расходов станет открытым — упрощенцы смогут учитывать «иные расходы, определяемые в порядке, установленном главой 25 НК»;

можно будет отказаться от ставок НДС 5 и 7 % до истечения трех лет — в первый год применения таких ставок предпринимателю с УСН разрешат перейти на ставку 22% с вычетами НДС;

льготных ставок УСН в регионах станет меньше — правительство будет утверждать виды деятельности и требования к бизнесу, при которых можно применять пониженные ставки.

Изменения в страховых взносах

Планируются следующие изменения в системе страховых взносов:

ИП на УСН не смогут учитывать в расходах свои взносы при расчете 1% дополнительных страховых пенсионных взносов;

уберут льготные взносы 1,5 к МРОТ, введенные еще во времена COVID-19 для малого бизнеса, — базовая ставка теперь станет 30%, а пониженная в 15% будет актуальна только для определенных отраслей, которые утвердят власти;

введут новую базу по взносам для директоров — если месячный доход директора ниже МРОТ или не выплачивается вовсе, то взносы нужно будет платить с суммы, равной федеральному МРОТ.

Изменения в системе патента для ИП

Патентную систему сохранят для розничной торговли

Сейчас некоторые ИП могут оформить патентную систему налогообложения (ПСН). Предприниматель еще до получения дохода со своей деятельности уплачивает налоги вперед только по стоимости патента, приобретая его на срок до года. Изначально законопроект предлагал отменить такие меры для розничной торговли и грузоперевозок, однако после второго чтения было решено, что патент для этих направлений будет сохранен.

Стоимость патента зависит от физических показателей бизнеса: количества сотрудников, машин в автопарке и так далее. Сейчас при уменьшении таких показателей предприниматель может закрыть старый патент досрочно и открыть новый, более дешевый.

С 2026 года можно будет просто снизить стоимость патента, если показатели уменьшатся. Для этого нужно будет подать заявление в течение 10 дней после изменения показателей, и налоговая пересчитает стоимость старого патента.

Торговый сбор

Сейчас ИП на патенте не платят торговый сбор. Однако с 2026 года многие предприниматели в рознице не смогут применять патент и будут обязаны уплачивать торговый сбор. Этот платеж действует только на территории Москвы.

Сроки уплаты

Сроки уплаты налогов менять не будут

В настоящее время, если срок уплаты налогов выпадает на выходной день, его можно оплатить позже, в ближайший рабочий день. Предыдущая версия законопроекта с изменениями от Минфина предлагала сдвигать этот срок не на более поздний, а на более ранний срок: то есть в ситуации, когда день уплаты налогов выпадает, например, на воскресенье, гражданин должен был бы выплачивать его в пятницу перед этим днем. Однако после последнего чтения эту меру отменили.

Изменения МРОТ

Федеральный МРОТ с 1 января 2026 года вырастет до 27 093 рублей. В регионах он может быть выше за счет районных коэффициентов.

Льготы для российского ПО