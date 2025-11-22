Зеленский утвердил состав делегации для переговоров по предложенному США плану

Ермак возглавил украинскую делегацию на мирных переговорах Фото: Официальный сайт президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил состав делегации для участия в переговорах с США и Россией по мирному урегулированию. Согласно указу, опубликованному на официальном портале украинского руководства, возглавит делегацию руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

«Образовать делегацию Украины для участия в переговорном процессе с Соединенными Штатами Америки и другими международными партнерами Украины, а также с представителями Российской Федерации по достижению справедливого и устойчивого мира в следующем: Ермак Андрей Борисович — Руководитель Офиса Президента Украины, глава делегации» — говорится в указе украинского руководства.