Зеленский утвердил состав делегации для переговоров по предложенному США плану
Ермак возглавил украинскую делегацию на мирных переговорах
Фото: Официальный сайт президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский утвердил состав делегации для участия в переговорах с США и Россией по мирному урегулированию. Согласно указу, опубликованному на официальном портале украинского руководства, возглавит делегацию руководитель Офиса президента Андрей Ермак.
«Образовать делегацию Украины для участия в переговорном процессе с Соединенными Штатами Америки и другими международными партнерами Украины, а также с представителями Российской Федерации по достижению справедливого и устойчивого мира в следующем: Ермак Андрей Борисович — Руководитель Офиса Президента Украины, глава делегации» — говорится в указе украинского руководства.
В состав переговорной группы вошли девять высокопоставленных представителей силовых структур и дипломатического ведомства Украины. Среди ключевых участников — секретарь СНБО Рустем Умеров, начальник ГУР Кирилл Буданов (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) и первый заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица. Также в состав вошли глава Генерального штаба Вооруженных сил Андрей Гнатов, председатель Службы внешней разведки Украины Олег Иващенко, первый заместитель Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Евгений Острянский, заместитель председателя Службы безопасности Украины Александр, советник Руководителя Офиса президента Александр Бэвд.
