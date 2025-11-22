На саммите G20 забыли отключить звук на закрытой сессии

Организаторы через минуту от начала выступления Рамафосы организаторы отключили звук (архивное фото) Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Во время саммита лидеров «Большой двадцатки» (G20) произошел инцидент: организаторы не отключили звук на трансляции закрытой сессии. Это поставило в неловкое положение президента ЮАР Сирила Рамафосу, сообщают журналисты.

«Мне сказали, что камеры все еще включены, хотя их должны были отключить… не знаю, как так вышло», — сказал Рамафоса. Его слова передает РИА Новости.

Отмечается, что организаторы заранее предупреждали, что в эфире будет доступна только речь Сирилы Рамафосы, а остальные части саммита, включая выступления и встречи, не будут транслироваться для СМИ и должны были идти без звука. В ходе мероприятия президент ЮАР после вступительной речи начал обсуждение вопроса о принятии декларации участниками встречи. В своем выступлении Рамафоса приступил к цитированию труда «Африка» римского писателя Плиния Старшего, но был прерван своими помощниками. Спустя минуту после этого организаторы наконец отключили звук трансляции.

