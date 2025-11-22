На саммите G20 забыли отключить звук на закрытой сессии
Организаторы через минуту от начала выступления Рамафосы организаторы отключили звук (архивное фото)
Фото: Владимир Андреев © URA.RU
Во время саммита лидеров «Большой двадцатки» (G20) произошел инцидент: организаторы не отключили звук на трансляции закрытой сессии. Это поставило в неловкое положение президента ЮАР Сирила Рамафосу, сообщают журналисты.
«Мне сказали, что камеры все еще включены, хотя их должны были отключить… не знаю, как так вышло», — сказал Рамафоса. Его слова передает РИА Новости.
Отмечается, что организаторы заранее предупреждали, что в эфире будет доступна только речь Сирилы Рамафосы, а остальные части саммита, включая выступления и встречи, не будут транслироваться для СМИ и должны были идти без звука. В ходе мероприятия президент ЮАР после вступительной речи начал обсуждение вопроса о принятии декларации участниками встречи. В своем выступлении Рамафоса приступил к цитированию труда «Африка» римского писателя Плиния Старшего, но был прерван своими помощниками. Спустя минуту после этого организаторы наконец отключили звук трансляции.
Саммит G20 проходит в Йоханнесбурге 22–23 ноября. Возглавляет российскую делегацию замглавы администрации президента Максим Орешкин. На данный момент известно, что участники встречи утвердили совместную декларацию. Они указали в ней на необходимость устойчивого урегулирования конфликта на Украине.
