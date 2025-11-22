Российского актера посчитали угрозой для Германии: Виктору Сухорукову не дали визу
Посольство Германии признало российского актера Виктора Сухорукова угрозой безопасности ЕС
Фото: Звёзды (2018)/ Россия/Продюсерский центр «ВГИК-Дебют»/Режиссер Александр Новиков (VII)
Народный артист России Виктор Сухоруков получил официальный отказ в шенгенской визе от посольства Германии с формулировкой «представляет угрозу международным отношениям и общественной безопасности». Об этом актер сообщил интервью, предоставив соответствующие документы из дипломатического представительства.
«Мне отказали по двум пунктам: что я представляю угрозу международным отношениям и общественной безопасности. Вот какой я крутой! Что там пулемёт „Максим“ из „Брата-2“... Навесили на актёра из России какие страсти — без пяти минут международный террорист», — заявил Виктор Сухоруков в разговоре с Metro.
Сухоруков подчеркнул, что подавал документы через агентство-посредник и потратил на визовый сбор 13 тысяч рублей. По его словам, полугодовое рассмотрение заявления завершилось «величайшим недоумением» от причин отказа, поскольку актер никогда не занимался политической деятельностью и открыто заявляет о любви к Родине.
