Украина анонсировала переговоры по мирному плану Трампа в Швейцарии
В Швейцарии встретятся делегации Украины, Европы и США
В Швейцарии пройдут переговоры американской, европейской и украинской сторон по новому мирному плану президента США Дональда Трампа. Информацию об этом опубликовали на официальном сайте президента Украины Владимира Зеленского и подтвердил секретарь украинского Совета нацбезопасности и обороны Рустем Умеров.
«В эти дни в Швейцарии с участием европейских партнеров начинаем консультации между высокопоставленными чиновниками Украины и США относительно возможных параметров будущего мирного соглашения», — написал Рустем Умеров в соцсетях. Он отметил, что консультации между высокопоставленными чиновниками Украины и США начнутся в ближайшие дни. Стороны будут обсуждать возможные параметры будущего мирного соглашения.
Новый мирный план США был представлен в ноябре 2025 года и, по некоторым данным, содержит ряд уступок, на которые должен пойти Киев. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что в Кремле знают о мирном плане США, но официально детали Москве еще не предоставили. Он подчеркнул, что эффективная работа ВС РФ на фронте должна убедить Зеленского начать переговоры как можно скорее.
