Украина анонсировала переговоры по мирному плану Трампа в Швейцарии

В Швейцарии встретятся делегации Украины, Европы и США Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

В Швейцарии пройдут переговоры американской, европейской и украинской сторон по новому мирному плану президента США Дональда Трампа. Информацию об этом опубликовали на официальном сайте президента Украины Владимира Зеленского и подтвердил секретарь украинского Совета нацбезопасности и обороны Рустем Умеров.

«В эти дни в Швейцарии с участием европейских партнеров начинаем консультации между высокопоставленными чиновниками Украины и США относительно возможных параметров будущего мирного соглашения», — написал Рустем Умеров в соцсетях. Он отметил, что консультации между высокопоставленными чиновниками Украины и США начнутся в ближайшие дни. Стороны будут обсуждать возможные параметры будущего мирного соглашения.