Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

В мире

Украина

Украина анонсировала переговоры по мирному плану Трампа в Швейцарии

22 ноября 2025 в 16:11
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
В Швейцарии встретятся делегации Украины, Европы и США

В Швейцарии встретятся делегации Украины, Европы и США

Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

В Швейцарии пройдут переговоры американской, европейской и украинской сторон по новому мирному плану президента США Дональда Трампа. Информацию об этом опубликовали на официальном сайте президента Украины Владимира Зеленского и подтвердил секретарь украинского Совета нацбезопасности и обороны Рустем Умеров.

«В эти дни в Швейцарии с участием европейских партнеров начинаем консультации между высокопоставленными чиновниками Украины и США относительно возможных параметров будущего мирного соглашения», — написал Рустем Умеров в соцсетях. Он отметил, что консультации между высокопоставленными чиновниками Украины и США начнутся в ближайшие дни. Стороны будут обсуждать возможные параметры будущего мирного соглашения.

Новый мирный план США был представлен в ноябре 2025 года и, по некоторым данным, содержит ряд уступок, на которые должен пойти Киев. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что в Кремле знают о мирном плане США, но официально детали Москве еще не предоставили. Он подчеркнул, что эффективная работа ВС РФ на фронте должна убедить Зеленского начать переговоры как можно скорее.

Материал из сюжета:

Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал