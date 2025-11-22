Белоусов срочно обратился к военным, освобождавшим Звановку
Белоусов похвалил бойцов ВС РФ за мужество и отвагу
Министр обороны РФ Андрей Белоусов поздравил российских бойцов, которые освобождали село Звановка в ДНР, отметив их мужество и самоотверженность. Его поздравительная телеграмма была направлена военнослужащим 88-й отдельной мотострелковой бригады, сообщили в российском Минобороны.
«Военнослужащие бригады, проявляя храбрость и самоотверженность, ведут освободительные бои на Донбассе. В результате профессиональных и решительных действий противник понес существенные потери и обратился в бегство», — говорится в поздравлении Андрея Белоусова, опубликованном в telegram-канале Минобороны РФ.
Благодаря мужеству и отваге военнослужащих данного соединения, оно успешно справляется с боевыми задачами и способствует продвижению всей группировки войск, подчеркнул министр обороны. Он также отметил, что память о воинах, погибших в борьбе за национальные интересы и безопасность страны, будет вечно служить примером беззаветной преданности стране. Глава военного ведомства поблагодарил личный состав за успешное выполнение поставленных задач и выразил убеждение в том, что военнослужащие и впредь будут достойно служить России и надежно защищать ее интересы.
Ранее под контроль российских военных перешли населенные пункты Новое Запорожье (Запорожская область) и Звановка (ДНР). Об этом пишет 360.ru.
