Белоусов срочно обратился к военным, освобождавшим Звановку

22 ноября 2025 в 17:31
Белоусов похвалил бойцов ВС РФ за мужество и отвагу

Фото: Роман Наумов © URA.RU

Министр обороны РФ Андрей Белоусов поздравил российских бойцов, которые освобождали село Звановка в ДНР, отметив их мужество и самоотверженность. Его поздравительная телеграмма была направлена военнослужащим 88-й отдельной мотострелковой бригады, сообщили в российском Минобороны.

«Военнослужащие бригады, проявляя храбрость и самоотверженность, ведут освободительные бои на Донбассе. В результате профессиональных и решительных действий противник понес существенные потери и обратился в бегство», — говорится в поздравлении Андрея Белоусова, опубликованном в telegram-канале Минобороны РФ. 

Благодаря мужеству и отваге военнослужащих данного соединения, оно успешно справляется с боевыми задачами и способствует продвижению всей группировки войск, подчеркнул министр обороны. Он также отметил, что память о воинах, погибших в борьбе за национальные интересы и безопасность страны, будет вечно служить примером беззаветной преданности стране. Глава военного ведомства поблагодарил личный состав за успешное выполнение поставленных задач и выразил убеждение в том, что военнослужащие и впредь будут достойно служить России и надежно защищать ее интересы.

Ранее под контроль российских военных перешли населенные пункты Новое Запорожье (Запорожская область) и Звановка (ДНР). Об этом пишет 360.ru.

Материал из сюжета:

Спецоперация РФ на Украине

