Полный хаос: как Свердловская область встретила сильный снегопад
На улицы Екатеринбурга вышли тракторы для уборки снега
Свердловскую область 22 ноября поразил сильный снегопад, который позже перешел в ледяной дождь. Многие оказались неготовы к столь суровым условиям, из-за чего трассы и аэропорты испытывают сильные трудности. Как снег повлиял на жизнь свердловчан — в материале URA.RU.
Когда пошел снег
По прогнозам синоптиков, снег появился в регионе утром 22 ноября. Многие жители проснулись и увидели занесенные дороги. При этом дневная температура была очень высокая: днем прогнозировали до +5 градусов. Из-за этого снег превратился в ледяной дождь, который привлек к многочисленным авариям.
Как непогода повлияла на дороги
Госавтоинспекция сразу же выступила с экстренным заявлением по поводу сложных погодных условий. Водителей просят снизить скорость и быть внимательными на дорогах. К сожалению, многие проигнорировали слова ГАИ, из-за чего на дорогах начался настоящий хаос. Во многих свердловских городах произошли аварии. Водители не могут справиться с управлением при столь тяжелых обстоятельствах.
Пермский и Тюменский тракты встали в затяжные пробки. Их общая длина превышает 15 километров. Также большие пробки появились на Объездной дороге и местами на Серовском тракте. В эти дни посты ДПС еще сильнее патрулируют трассы.
Задержки в Кольцово
Непогода внесла свои коррективы и в работу авиагавани. В Кольцово сразу несколько рейсов были отложены из-за сильных осадков. Дошло до того, что некоторые самолеты, чтобы не ждать лучшей погоды, ушли на запасные аэродромы.
Как проходить уборка улиц
В Екатеринбурге на борьбу со снегом вышли более 200 человек. К уборке также подключены свыше 100 единиц техники. В настоящий момент осадки почти полностью прекратились.
Мэр Березовского Евгений Писцов заявил, что главные улицы города будут обработаны от наледи. Для очистки снега там также вышли снегоуборочные машины.
