Собаки набросились на мальчика вечером 20 ноября (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU

В Карпинске (Свердловская область) стая собак набросилась на восьмилетнего мальчика. От трагедии ребенка спасла соседка, которая был неподалеку. В СУ СК России после этого случая возбудили уголовное дело, рассказали в пресс-службе ведомства.

«В социальной сети сообщается, что во дворе многоквартирного дома в городе Карпинске Свердловской области агрессивные собаки напали на восьмилетнего мальчика. Получения малолетним телесных повреждений удалось избежать благодаря оказанной очевидцем помощи. Отмечается, что в районе длительное время обитают безнадзорные животные, при этом компетентными органами мер к организации их отлова не принимается», — сказано в сообщении.

По словам местной жительницы, среди собак есть большой алабай, который является наиболее опасным. «Вечером он возвращался домой с тренировки. Собаки его увидели и побежали, набросились, повалили на землю», — приводит слова девушки telegram-канал «Вечерний Карпинск». Сам инцидент произошел еще 20 ноября.

Продолжение после рекламы