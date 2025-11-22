ВС РФ ликвидировали шесть украинских БПЛА
22 ноября 2025 в 14:59
Фото: © URA.RU
В период с 9:00 до 12:00 по московскому времени над территорией Республики Крым дежурными средствами ПВО были уничтожены шесть вражеских БПЛА. Об этом сообщили в Минобороны.
