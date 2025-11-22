В МИД РФ сообщили о новых деталях по сокращению вооружений России, США и Китая

Рябков рассказал об отсутствии предложений США по ДСНВ Фото: Роман Наумов © URA.RU

Россия не получала от США предложений по трехстороннему диалогу Москвы, Вашингтона и Пекина о контроле над вооружениями . Об этом сообщил замминистра иностранных дел Сергей Рябков.

Российская сторона не получала от Вашингтона формальных предложений о трехстороннем диалоге с Китаем по ДСНВ (СНВ-III) — договору по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений. Об этом рассказал Сергей Рябков в интервью журналу «Международная жизнь». Он отметил, что предпосылок для сохранения этого договора пока нет.