В МИД РФ сообщили о новых деталях по сокращению вооружений России, США и Китая
Рябков рассказал об отсутствии предложений США по ДСНВ
Фото: Роман Наумов © URA.RU
Россия не получала от США предложений по трехстороннему диалогу Москвы, Вашингтона и Пекина о контроле над вооружениями . Об этом сообщил замминистра иностранных дел Сергей Рябков.
Российская сторона не получала от Вашингтона формальных предложений о трехстороннем диалоге с Китаем по ДСНВ (СНВ-III) — договору по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений. Об этом рассказал Сергей Рябков в интервью журналу «Международная жизнь». Он отметил, что предпосылок для сохранения этого договора пока нет.
Москва неоднократно подчеркивала, что возвращение к переговорам по ДСНВ будет возможно после изменения политики Вашингтона к российской стороне. Свое участие в Договоре Россия приостановила еще в 2023 году в связи с действиями и заявлениями НАТО. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что это не остановка, а именно приостановление, и что оно связано с ситуацией на Украине.
