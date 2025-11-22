Логотип РИА URA.RU
В МИД РФ сообщили о новых деталях по сокращению вооружений России, США и Китая

Рябков: Россия не получала предложений от США по трехстороннему диалогу с Китаем
22 ноября 2025 в 15:20
Рябков рассказал об отсутствии предложений США по ДСНВ

Фото: Роман Наумов © URA.RU

Россия не получала от США предложений по трехстороннему диалогу Москвы, Вашингтона и Пекина о контроле над вооружениями . Об этом сообщил замминистра иностранных дел Сергей Рябков. 

Российская сторона не получала от Вашингтона формальных предложений о трехстороннем диалоге с Китаем по ДСНВ (СНВ-III) — договору по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений. Об этом рассказал Сергей Рябков в интервью журналу «Международная жизнь». Он отметил, что предпосылок для сохранения этого договора пока нет. 

Москва неоднократно подчеркивала, что возвращение к переговорам по ДСНВ будет возможно после изменения политики Вашингтона к российской стороне. Свое участие в Договоре Россия приостановила еще в 2023 году в связи с действиями и заявлениями НАТО. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что это не остановка, а именно приостановление, и что оно связано с ситуацией на Украине.

Комментарии (1)
