ВС РФ освободили Звановку и Новое Запорожье
22 ноября 2025 в 14:30
Срочная новость
Фото: © URA.RU
В ДНР и Запорожской области российской армией были освобождены населенные пункты Звановка и Новое Запорожье. Об этом сообщили в Минобороны.
Подписаться
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.
Комментарии (0)
Комментариев нет
Следующий материал