Гастроэнтеролог рассказала, в какой позе спать, чтобы не мучиться с болями в животе

Врач-гастроэнтеролог «СМ-Клиника» Анастасия Гостроус сообщила, что положение тела во время сна оказывает большее влияние на состояние пищеварительной системы, чем принято думать. По ее словам, некорректная поза во время отдыха — в частности, на животе — может спровоцировать такие проблемы, как изжога, вздутие живота и боли в ночное время.

Так, основное влияние на желудочно-кишечный тракт ночью оказывает сила гравитации, из-за которой содержимому желудка, включая соляную кислоту, становится гораздо проще попасть обратно в пищевод. Это состояние известно как гастроэзофагеальный рефлюкс (ГЭРБ) или, проще говоря, изжога. Именно поэтому многие люди жалуются на жжение ночью или сразу после пробуждения. Врач перечислила наиболее благоприятные позы для сна при склонности к расстройствам пищеварения — идеальным выбором она назвала сон на левом боку.

«Это золотой стандарт для здоровья пищеварения. В таком положении желудок располагается ниже пищевода, что мешает соляной кислоте подниматься вверх. Сон на левом боку также уменьшает давление на поджелудочную железу и печень, способствуя более эффективной работе ферментных систем и оттоку желчи. Исследования подтверждают, что сон на левом боку значительно снижает частоту и интенсивность ночных приступов изжоги», — заявила Гостроус. Ее слова приводит «Газета.Ru».

Гастроэнтеролог отметила, что сон на спине с приподнятой верхней частью тела занимает второе место по эффективности среди поз для сна. При поднятии верхней части туловища на 15–20 сантиметров снижается вероятность затекания желудочного сока в пищевод. Для достижения такого положения рекомендуется использовать дополнительную подушку или специальную клиновидную подушку под матрас. Использование нескольких обычных подушек под голову не рекомендуется, поскольку это может привести к неестественному изгибу шеи и не обеспечить желаемого эффекта.

Врач также обозначила наиболее неблагоприятные позы для здоровья желудочно-кишечного тракта. К ним относятся сон на спине и на правом боку. Сон на правом боку может усилить изжогу, так как в этой позе желудок располагается выше пищевода, а сфинктер, отвечающий за удержание кислоты, расслабляется, что способствует рефлюксу. Наименее предпочтительной позой для пищеварения признан сон на животе. В таком положении происходит сдавливание желудка и кишечника, что нарушает их функционирование и может стать причиной дискомфорта, вздутия и болевых ощущений. Кроме того, в этой позе голова обычно повернута набок, что приводит к пережатию пищевода и увеличивает риск попадания кислоты в пищевод.

Для обеспечения здорового сна и нормального функционирования желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) важное значение имеет не только правильная поза, но и соблюдение ряда других рекомендаций. В частности, следует воздержаться от приема пищи за три-четыре часа до сна. «Избегайте тяжелой пищи на ужин: откажитесь от острого, жирного, жареного и цитрусовых вечером. Расслабление: стресс — частый спутник проблем с ЖКТ. Перед сном полезно провести время в спокойной обстановке, почитать книгу или послушать умиротворяющую музыку», — посоветовала Гостроус.