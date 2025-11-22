На саммите G20 приняли декларацию, в которой подняли вопрос Украины

Украинский вопрос засветился в декларации «Большой двадцатки» Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Участники саммита глав государств «Большой двадцатки» (G20) в Южно-Африканской республике (ЮАР) утвердили совместную декларацию, в которой указали на необходимость устойчивого урегулирования конфликта на Украине.

«Декларация была одобрена единогласно», — отметил источник в беседе с РИА Новости. По их данным, в совместной декларации отдельно указана необходимость украинского урегулирования.

Источник добавил, что обычно декларацию принимают в конце саммита. Однако в ходе переговоров, предшествовавших саммиту, у лидеров возникло ощущение, что ее нужно принять прежде всего, а затем перейти к иным вопросам.

