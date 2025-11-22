На саммите G20 приняли декларацию, в которой подняли вопрос Украины
Украинский вопрос засветился в декларации «Большой двадцатки»
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
Участники саммита глав государств «Большой двадцатки» (G20) в Южно-Африканской республике (ЮАР) утвердили совместную декларацию, в которой указали на необходимость устойчивого урегулирования конфликта на Украине.
«Декларация была одобрена единогласно», — отметил источник в беседе с РИА Новости. По их данным, в совместной декларации отдельно указана необходимость украинского урегулирования.
Источник добавил, что обычно декларацию принимают в конце саммита. Однако в ходе переговоров, предшествовавших саммиту, у лидеров возникло ощущение, что ее нужно принять прежде всего, а затем перейти к иным вопросам.
Саммит проходит в самом крупном по численности населения в ЮАР городе — Йоханнесбурге. Даты проведения: 22-23 ноября. На нем, в числе прочих, присутствует Россия, ее делегацию возглавляет замглавы администрации президента Максим Орешкин. Известно, что переговоры об итоговой декларации были напряженными, а США в них не участвовали, и даже заявили о намерении не признавать ее после принятия большинством.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.