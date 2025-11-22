Тренер по фигурному катанию Тарасова рассказала о здоровье после появления в инвалидной коляске

Тарасова неоднократно появлялась на публике в инвалидном кресле Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Известный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова поделилась сведениями о своем здоровье. Несмотря на периодические появления на публике в инвалидном кресле, она не стала акцентировать внимание на проблемах со здоровьем, отметив, что у нее всего лишь болит нога.

«Что вы спрашиваете у 78-летнего человека? Просто нога болит. Но глобально ничего серьезного нет. У нас в стране очень хорошие врачи, так что все нормально», — заявила Тарасова для Sport24.

Ранее в средствах массовой информации периодически появлялись сообщения о проблемах со здоровьем Татьяны Тарасовой. У нее якобы есть такие заболевания, как хроническая язвенная болезнь и проблемы с сердцем. Также утверждалось, что она регулярно вызывала скорую помощь.

