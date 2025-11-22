Тренер по фигурному катанию Тарасова рассказала о здоровье после появления в инвалидной коляске
Тарасова неоднократно появлялась на публике в инвалидном кресле
Фото: Владимир Андреев © URA.RU
Известный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова поделилась сведениями о своем здоровье. Несмотря на периодические появления на публике в инвалидном кресле, она не стала акцентировать внимание на проблемах со здоровьем, отметив, что у нее всего лишь болит нога.
«Что вы спрашиваете у 78-летнего человека? Просто нога болит. Но глобально ничего серьезного нет. У нас в стране очень хорошие врачи, так что все нормально», — заявила Тарасова для Sport24.
Ранее в средствах массовой информации периодически появлялись сообщения о проблемах со здоровьем Татьяны Тарасовой. У нее якобы есть такие заболевания, как хроническая язвенная болезнь и проблемы с сердцем. Также утверждалось, что она регулярно вызывала скорую помощь.
Согласно информации, опубликованной в начале 2025 года в прессе, тренер вновь обращалась за медицинской помощью. Врачи выявили у нее гипертоническую болезнь с поражением сердца. Тем не менее сама Тарасова отрицает достоверность подобных сообщений и заявляет, что они преувеличены.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.