Воду из рек Печора и Северная Двина могут перебросить в Донбасс

Есть несколько вариантов прокачки воды по полимерным или композитным трубам, заявил Данилов-Данильян

Заседание отделения наук о Земле Российской академии наук (РАН), на котором будет обсуждаться проект переброски вод рек Печора и Северная Двина в Донбасс, запланировано на 2 декабря. Это связано с критическим дефицитом воды в регионе. По оценкам научного руководителя Института водных проблем РАН Виктора Данилова-Данильяна, реализация проекта — строительство трубопровода — может занять от пяти до семи лет.

«Во-первых, 22 октября это рассматривалось на заседании научного совета „Водные ресурсы суши“ РАН. 2 декабря я буду делать соответствующий доклад на отделении наук о Земле. Думаю, что там пройдет достаточно гладко, я сам член этого отделения, я всех уговорю, что нужно этим всерьез заниматься. Если отделение наук о Земле проголосует, то и президиум РАН тоже», — заявил Данилов-Данильян. Его слова приводит ТАСС.

Академик отметил серьезность проблемы и необходимость активного решения вопроса. Он также рассказал о возможных способах транспортировки воды: предлагается использовать полимерные или композитные трубы. Маршрут трубопровода предусматривает прохождение через Каму и Волгу с последующим направлением в Приазовье. Для перекачки воды, как уточнил член РАН, могут быть задействованы газогенераторы «Газпрома». Виктор Данилов-Данильян пояснил, что проект имеет и экологическое обоснование: перестройка экосистем Северного Ледовитого океана может быть несколько смягчена за счет изъятия части теплой воды из рек, что замедлит процесс их нагрева.

