Guardian: новым спецпосланником США по Украине вместо Келлога стал министр армии

Министр армии США Дрисколл был одноклассником американского вице-президента Фото: U.S. Army/wikipedia.org/Общественное достояние

Министр армии США Дэниел Дрисколл, обсуждавший с украинским президентом Владимиром Зеленским возобновление переговоров по конфликту, стал новым спецпредставителем главы Штатов Дональда Трампа по Украине. Об этом сообщает британская газета The Guardian.

Дрисколл стал новым спецпредставителем президента США по Украине, однако официального сообщения от американского правительства не поступало. При этом министр американской армии является одноклассником вице-президента Штатов Джей Ди Вэнса, отмечает The Guardian.

Ранее Дрисколл приехал в Киев уже будучи в должности спецпредставителя президента США. Вместе с Зеленским он обсудил возобновление переговоров с Россией по украинскому конфликту согласно новому плану Трампа.

А перед этим в СМИ появилась информация, что нынешний спецпредставитель американского лидера по Украине Кит Келлог собрался подать в отставку в самом начале 2026 года, пишет MK.RU. The Telegraph отмечал, что это связано с его несогласием с мирным планом Трампа. При этом его уход может нанести серьезный удар по позициям Киева, пишет «Национальная служба новостей».