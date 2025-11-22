«Мисс Россия» Венза рассказала, почему на конкурсе «Мисс Вселенная 2025» победила мексиканка

Победа мексиканки на конкурсе красоты была честной и достигнута ее трудом, заявила Венза Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Победительница национального конкурса «Мисс Россия — 2025» Анастасия Венза сообщила, что критерии оценки на современных конкурсах красоты претерпели изменения. По ее словам, успех на таких мероприятиях все в меньшей степени определяется внешними данными и в большей — внутренними качествами, личной историей и умением проявлять эмпатию.

«В нынешних конкурсах красоты все чаще побеждают не просто „красивые лица“, а те, кто делает ставку на смысл, на „голос женщины“, на эмпатию и личную историю», —заявила Венза. Ее слова передает Life.ru.

Она отметила, что мексиканка Фатима Бош Фернандес, завоевавшая титул «Мисс Вселенная 2025», продемонстрировала не только привлекательную внешность, но и сильный характер, уверенность в себе и умение защищать свои позиции в непростых обстоятельствах. Анастасия Венза подчеркнула, что Фатима сохранила достоинство, проявила выдержку и профессиональный подход, а ее личная история, стойкость и отношение к окружающим сделали победу закономерной и оправданной.

Оживленные дискуссии вокруг участницы возникли не из-за ее промахов, а вследствие общей напряженной атмосферы, сопутствующей конкурсу. Венза объяснила, что негативная реакция общественности связана не с личными качествами Фатимы, а с эмоциональным восприятием людей, которые ориентируются лишь на заголовки и не углубляются в суть ситуации. Анастасия Венза уверена, что успех Фатимы был достигнут благодаря усердию, самоконтролю и упорству, а текущий негатив — это лишь информационный шум, не отражающий истинных достоинств победительницы. В завершение она подчеркнула, что личное общение с Фатимой во время конкурса убедило ее в полной заслуженности титула мексиканской участницы.