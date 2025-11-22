Логотип РИА URA.RU
В мире

Лукашенко помиловал более 30 украинцев по просьбе Трампа

22 ноября 2025 в 14:16
Президент Белорусси подписал указ о помиловании украинцев

Фото: Роман Наумов © URA.RU

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ о помиловании 31 гражданина Украины. Об этом заявила пресс-секретарь главы государства Наталья Эйсмонт.

В развитие достигнутых договоренностей между президентом США Дональдом Трампом и президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко по просьбе украинской стороны... Президентом помилован 31 гражданин Украины, совершивший уголовные преступления на территории нашей страны», — заявила Наталья Эйсмонт, ее слова передает БЕЛТА.

Решение было принято в рамках договоренностей с президентом США Дональдом Трампом и по просьбе украинской стороны. Помилованные граждане Украины совершили уголовные преступления на территории Беларуси и в настоящее время передаются украинским властям.

Передача помилованных украинской стороне происходит в настоящий момент. В Минске подчеркивают, что данное решение принято в целях создания условий для урегулирования вооруженного конфликта и является жестом доброй воли.

Помилование 31 гражданина Украины происходит на фоне попыток Александра Лукашенко укрепить позиции во внешней политике через контакты с администрацией Дональда Трампа. По мнению президента коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко, белорусский лидер стремится проводить многовекторный курс, дополняя партнерство с Россией связями с США и европейскими странами, а также играть роль посредника между Вашингтоном и Москвой.

