WP: украинцы пришли в ярость из-за коррупционного скандала
Зеленский ввел персональные санкции против Тимура Миндича
Фото: Официальный сайт президента Украины
Коррупционный скандал с участием бизнесмена Тимура Миндича, близкого соратника президента Украины Владимира Зеленского, вызвал массовое возмущение в украинском обществе. Об этом сообщает американские СМИ отмечая, что ситуация усугубляется на фоне энергетического кризиса и регулярных отключений электричества по всей стране.
«Этот коррупционный скандал вызвал ярость из-за того, что правящая элита страны могла набивать свои карманы, в то время как отправляла войска умирать во имя демократии и западных ценностей», — подчеркивает издание Washington Post. В публикации указывается, что скандал породил ощутимое чувство подавленности в государстве, где значительная часть населения вынуждена обходиться без электроэнергии по нескольку часов ежедневно.
Национальное антикоррупционное бюро Украины 10 ноября инициировало масштабную спецоперацию, в ходе которой были обнаружены значительные суммы в иностранной валюте. Обыски проводились в помещениях компании «Энергоатом» и у бывших высокопоставленных чиновников, включая экс-министра энергетики.
Верховная Рада Украины 19 ноября приняла решение об отставке министра юстиции Германа Галущенко и министра энергетики Светланы Гринчук. Президент Зеленский ранее ввел санкции против Тимура Миндича и его финансового представителя Александра Цукермана, однако оппозиция продолжает критиковать власть за недостаточные действия по борьбе с коррупцией.
Коррупционный скандал на сумму 100 миллионов долларов в «Энергоатоме», связанный со схемой откатов и затрагивающий высокопоставленных чиновников, включая бывшего соратника президента Украины Владимира Зеленского Тимура Миндича. Создал серьезную внутреннюю угрозу для страны, — сообщает 360.ru, эта ситуация не только подрывает военные усилия Украины в условиях ракетных ударов России по энергоинфраструктуре, но и ставит под вопрос международный авторитет государства и его перспективы вступления в Евросоюз.
