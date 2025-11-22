Логотип РИА URA.RU
В мире

Украина

WP: украинцы пришли в ярость из-за коррупционного скандала

22 ноября 2025 в 18:10
Зеленский ввел персональные санкции против Тимура Миндича

Фото: Официальный сайт президента Украины

Коррупционный скандал с участием бизнесмена Тимура Миндича, близкого соратника президента Украины Владимира Зеленского, вызвал массовое возмущение в украинском обществе. Об этом сообщает американские СМИ отмечая, что ситуация усугубляется на фоне энергетического кризиса и регулярных отключений электричества по всей стране.

«Этот коррупционный скандал вызвал ярость из-за того, что правящая элита страны могла набивать свои карманы, в то время как отправляла войска умирать во имя демократии и западных ценностей», — подчеркивает издание Washington Post. В публикации указывается, что скандал породил ощутимое чувство подавленности в государстве, где значительная часть населения вынуждена обходиться без электроэнергии по нескольку часов ежедневно.

Национальное антикоррупционное бюро Украины 10 ноября инициировало масштабную спецоперацию, в ходе которой были обнаружены значительные суммы в иностранной валюте. Обыски проводились в помещениях компании «Энергоатом» и у бывших высокопоставленных чиновников, включая экс-министра энергетики.

Верховная Рада Украины 19 ноября приняла решение об отставке министра юстиции Германа Галущенко и министра энергетики Светланы Гринчук. Президент Зеленский ранее ввел санкции против Тимура Миндича и его финансового представителя Александра Цукермана, однако оппозиция продолжает критиковать власть за недостаточные действия по борьбе с коррупцией.

Коррупционный скандал на сумму 100 миллионов долларов в «Энергоатоме», связанный со схемой откатов и затрагивающий высокопоставленных чиновников, включая бывшего соратника президента Украины Владимира Зеленского Тимура Миндича. Создал серьезную внутреннюю угрозу для страны, — сообщает 360.ru, эта ситуация не только подрывает военные усилия Украины в условиях ракетных ударов России по энергоинфраструктуре, но и ставит под вопрос международный авторитет государства и его перспективы вступления в Евросоюз.

