WP: украинцы пришли в ярость из-за коррупционного скандала

Зеленский ввел персональные санкции против Тимура Миндича Фото: Официальный сайт президента Украины

Коррупционный скандал с участием бизнесмена Тимура Миндича, близкого соратника президента Украины Владимира Зеленского, вызвал массовое возмущение в украинском обществе. Об этом сообщает американские СМИ отмечая, что ситуация усугубляется на фоне энергетического кризиса и регулярных отключений электричества по всей стране.

«Этот коррупционный скандал вызвал ярость из-за того, что правящая элита страны могла набивать свои карманы, в то время как отправляла войска умирать во имя демократии и западных ценностей», — подчеркивает издание Washington Post. В публикации указывается, что скандал породил ощутимое чувство подавленности в государстве, где значительная часть населения вынуждена обходиться без электроэнергии по нескольку часов ежедневно.

Национальное антикоррупционное бюро Украины 10 ноября инициировало масштабную спецоперацию, в ходе которой были обнаружены значительные суммы в иностранной валюте. Обыски проводились в помещениях компании «Энергоатом» и у бывших высокопоставленных чиновников, включая экс-министра энергетики.

Продолжение после рекламы

Верховная Рада Украины 19 ноября приняла решение об отставке министра юстиции Германа Галущенко и министра энергетики Светланы Гринчук. Президент Зеленский ранее ввел санкции против Тимура Миндича и его финансового представителя Александра Цукермана, однако оппозиция продолжает критиковать власть за недостаточные действия по борьбе с коррупцией.