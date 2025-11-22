Макрон набросился на G20 из-за украинского вопроса
Макрон предрек конец эпохи G20
Фото: Официальный сайт Европарламента
Президент Франции Эммануэль Макрон выразил обеспокоенность эффективностью саммита «Большой двадцатки» (G20) и предрек скорое завершение его существования. Он сделал это заявление прямо на открытии данного форума.
«Группа двадцати, вероятно, подходит к концу своего цикла <...> Мы переживаем момент в нашей геополитике, когда нам очень трудно вместе за этим столом, включая членов, которые сегодня здесь не присутствуют, решать крупные международные кризисы», — сообщил Эммануэль Макрон, его слова передает Bloomberg.
Президент Франции также подчеркнул сложности в достижении единого подхода к вопросам геополитики. В своем выступлении Макрон вновь акцентировал внимание на необходимости уважения к Украине в контексте урегулирования конфликта. Кроме того, он обозначил существующие проблемы в сфере мировой торговли и экономики, указав на потенциальные риски кризиса, которые могут быть спровоцированы текущей экономической политикой отдельных государств.
Саммит G20 проходит 22–23 ноября в Йоханнесбурге — самом густонаселенном городе ЮАР. В числе участников — российская делегация, которую возглавляет заместитель главы администрации президента Максим Орешкин. Итоговую декларацию саммита участники утвердили заблаговременно, уделив значительное внимание вопросу разрешения ситуации на Украине.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.