Макрон набросился на G20 из-за украинского вопроса

Макрон предрек конец эпохи G20 Фото: Официальный сайт Европарламента

Президент Франции Эммануэль Макрон выразил обеспокоенность эффективностью саммита «Большой двадцатки» (G20) и предрек скорое завершение его существования. Он сделал это заявление прямо на открытии данного форума.

«Группа двадцати, вероятно, подходит к концу своего цикла <...> Мы переживаем момент в нашей геополитике, когда нам очень трудно вместе за этим столом, включая членов, которые сегодня здесь не присутствуют, решать крупные международные кризисы», — сообщил Эммануэль Макрон, его слова передает Bloomberg.

Президент Франции также подчеркнул сложности в достижении единого подхода к вопросам геополитики. В своем выступлении Макрон вновь акцентировал внимание на необходимости уважения к Украине в контексте урегулирования конфликта. Кроме того, он обозначил существующие проблемы в сфере мировой торговли и экономики, указав на потенциальные риски кризиса, которые могут быть спровоцированы текущей экономической политикой отдельных государств.

