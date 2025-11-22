Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

В мире

Европа

Макрон набросился на G20 из-за украинского вопроса

22 ноября 2025 в 18:43
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Макрон предрек конец эпохи G20

Макрон предрек конец эпохи G20

Фото: Официальный сайт Европарламента

Президент Франции Эммануэль Макрон выразил обеспокоенность эффективностью саммита «Большой двадцатки» (G20) и предрек скорое завершение его существования. Он сделал это заявление прямо на открытии данного форума.

«Группа двадцати, вероятно, подходит к концу своего цикла <...> Мы переживаем момент в нашей геополитике, когда нам очень трудно вместе за этим столом, включая членов, которые сегодня здесь не присутствуют, решать крупные международные кризисы», — сообщил Эммануэль Макрон, его слова передает Bloomberg.

Президент Франции также подчеркнул сложности в достижении единого подхода к вопросам геополитики. В своем выступлении Макрон вновь акцентировал внимание на необходимости уважения к Украине в контексте урегулирования конфликта. Кроме того, он обозначил существующие проблемы в сфере мировой торговли и экономики, указав на потенциальные риски кризиса, которые могут быть спровоцированы текущей экономической политикой отдельных государств.

Продолжение после рекламы

Саммит G20 проходит 22–23 ноября в Йоханнесбурге — самом густонаселенном городе ЮАР. В числе участников — российская делегация, которую возглавляет заместитель главы администрации президента Максим Орешкин. Итоговую декларацию саммита участники утвердили заблаговременно, уделив значительное внимание вопросу разрешения ситуации на Украине.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал