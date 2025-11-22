У экс-капитана сборной России по футболу нашли тяжелое заболевание: биография и путь Евгения Алдонина

РПЛ подтвердила тяжелое заболевание Евгения Алдонина Фото: Сандурская Софья / Агентство «Москва»

У бывшего капитана сборной России по футболу и экс-игрока ЦСКА Евгения Алдонина диагностировано тяжелое заболевание, требующее длительного и дорогостоящего лечения. Официальное заявление об этом опубликовала пресс-служба Российской премьер-лиги, призвав футбольное сообщество объединиться для помощи спортсмену.

Известный футболист, ставший легендой российского спорта, столкнулся с серьезными медицинскими вызовами в период, когда воспитывает двух малолетних детей и продолжает активную работу в детской футбольной академии. Какие методы лечения потребуются экс-футболисту, как спортивное сообщество реагирует на эту новость и почему история Алдонина выходит за рамки обычного медицинского случая — в материале URA.RU.

Тяжелая болезнь и призыв о помощи

Российская премьер-лига официально подтвердила информацию о серьезном заболевании у Евгения Алдонина. В заявлении, опубликованном на сайте РПЛ, подчеркивается необходимость объединения усилий всего футбольного сообщества для поддержки спортсмена в этой сложной ситуации.

«Иногда в жизни происходят события, которые требуют полного единства и взаимовыручки — вне зависимости от клубных пристрастий. Сейчас наша помощь очень нужна Евгению. У него выявлено тяжёлое заболевание, требующее длительного и дорогостоящего лечения», — отмечается в обращении. Особое внимание уделяется тому, что у Алдонина двое маленьких детей.

Юность футболиста

Будущий популярный спортсмен появился на свет 22 января 1980 года в крымском городе Алупка. Его отец был судовым механиком, а мать занимала должность заведующей магазином. В школьные годы Евгений демонстрировал хорошие учебные результаты и проявил ранний интерес к футболу, начав заниматься в местной спортивной секции.

Позднее семья переехала в Ялту. В течение нескольких лет молодой человек совмещал обучение в школе с участием в тренировках и игрой в рамках крымского чемпионата.

В возрасте шестнадцати лет спортсмен получил приглашение от скаутов футбольного клуба «Ротор» и переехал в Волгоград. Там он поступил в спортивный интернат при клубе и начал свой путь в профессиональном футболе.

Начало профессиональной карьеры

Главный тренер «Ротора» Георгий Ярцев включил Алдонина в основу в 2000 году Фото: Илья Московец © URA.RU

Свою профессиональную футбольную карьеру Евгений Алдонин начал в 1997 году, выступая за резервную команду волгоградского «Ротора» во втором и третьем дивизионах чемпионата России. Молодой футболист быстро прогрессировал в дублирующем составе, и вскоре спортивные журналисты заговорили о нем как о восходящей звезде отечественного футбола.

Главный тренер «Ротора» Георгий Ярцев обратил внимание на успехи талантливого воспитанника и в 2000 году привлек его к тренировкам с основным составом. Дебют Алдонина в чемпионате России состоялся 30 апреля 2000 года в матче против «Крыльев Советов». Сезон 2003/2004 стал для футболиста последним в составе «Ротора» — несмотря на усилия руководства клуба сохранить перспективного полузащитника, Алдонин стремился к развитию и принял решение о переходе в ЦСКА.

Золотой период в ЦСКА и спортивные достижения

Первый матч за новый клуб состоялся 7 марта 2004 года в противостоянии со «Спартаком» в рамках Суперкубка России, где армейцы одержали победу с разницей в два мяча. Уже через пять дней футболист вышел на поле в игре с «Торпедо-Металлургом», которая завершилась нулевой ничьей. Несмотря на критику со стороны экспертов, тренерский штаб продолжал доверять полузащитнику место в основном составе.

Сезон 2005/2006 стал знаковым как для ЦСКА, так и для самого Алдонина. Команда добилась исторического успеха, одержав победы в Кубке УЕФА, Кубке России и национальном чемпионате. Систематическая работа футболиста на поле и его прогрессирующая роль в команде позволили ему войти в список 33 лучших игроков РФПЛ, заняв вторую позицию в рейтинге центральных полузащитников.

Период испытаний и завершение карьеры

Евгений Алдонин забил победный гол в финале Кубка России 2009 против «Рубина» Фото: Сандурская Софья / Агентство «Москва»

Следующий сезон оказался менее успешным для клуба, а сам Алдонин столкнулся с серьезным испытанием — конфликтом между главным тренером Валерием Газзаевым и капитаном команды Сергеем Игнашевичем. Это противостояние привело к временному переводу полузащитника в резервный состав, однако вскоре он вернулся в основу.

С приходом нового наставника Артура Коимбры (Зико) положение футболиста в команде укрепилось. Ярким моментом этого периода стал финал Кубка России 2009 года, где Алдонин забил победный гол в ворота «Рубина» в добавленное время. Однако с 2010 года начался сложный период: конкуренция с молодым Павлом Мамаевым, серия травм (бедра и паха) и постепенное снижение игрового времени вынудили клуб рассматривать варианты с арендой футболиста.

Личная жизнь

Его первый брак с популярной певицей Юлией Началовой в 2006 году привлек внимание общественности — у них родилась дочь Вера. Однако семейная идиллия продлилась недолго, и в 2011 году пара рассталась.

После развода футболист сохранил дружеские отношения с бывшей супругой и продолжал участвовать в воспитании дочери. В 2014 году Алдонин женился во второй раз на Ольге, которая подарила ему двоих детей — сына Артема и дочь Анжелику. Трагическая смерть Юлии Началовой в 2019 году от осложнений диабета стала тяжелым ударом для семьи. Несмотря на потерю, Алдонины сохранили теплые отношения с Верой, создав гармоничную семейную атмосферу.

Жизнь после спорта

Экс-футболист Алдонин работает спортивным экспертом и комментатором. Фото: Сандурская Софья / Агентство «Москва»

После завершения карьеры Евгений Алдонин продолжает активно участвовать в спортивной жизни как эксперт и тренер. Он основал собственную футбольную академию в Одинцово, где тренирует детей, и регулярно появляется в СМИ в качестве комментатора.