Происшествия

В Тюмени из-за гололеда машины массово начали попадать в аварии

22 ноября 2025 в 19:05
На пересечении улиц Республики — Холодильная шесть авто врезались друг в друга

Фото: Илья Московец © URA.RU

В Тюмени 22 ноября из-за гололеда на дорогах сложилась опасная ситуация. Улицы города покрылись ледяной коркой, а на пересечении улиц Республики и Холодильной произошло ДТП с участием шести автомобилей. Об этом сообщили в telegram-канале «МегаТюмень».

«Автомобилисты! Имейте в виду! Снизьте скорость», — сообщают в паблике. Причиной ДТП стало ухудшение состояния дорожного покрытия — из-за гололеда машины потеряли сцепление с дорогой и образовали «паровозик».

Улицы Тюмени покрылись льдом

Фото: Telegram МегаТюмень — новости Тюмени

Ранее URA.RU сообщало, что в Тюменской области ожидается значительное ухудшение погодных условий. По прогнозам, 23 ноября на территории региона пройдут дожди, выпадет мокрый снег, также возможна гололедица.

