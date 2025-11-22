В Тюмени из-за гололеда машины массово начали попадать в аварии

На пересечении улиц Республики — Холодильная шесть авто врезались друг в друга Фото: Илья Московец © URA.RU

В Тюмени 22 ноября из-за гололеда на дорогах сложилась опасная ситуация. Улицы города покрылись ледяной коркой, а на пересечении улиц Республики и Холодильной произошло ДТП с участием шести автомобилей. Об этом сообщили в telegram-канале «МегаТюмень».

«Автомобилисты! Имейте в виду! Снизьте скорость», — сообщают в паблике. Причиной ДТП стало ухудшение состояния дорожного покрытия — из-за гололеда машины потеряли сцепление с дорогой и образовали «паровозик».









1/3 Улицы Тюмени покрылись льдом Фото: Telegram МегаТюмень — новости Тюмени