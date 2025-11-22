В Тюмени из-за гололеда машины массово начали попадать в аварии
На пересечении улиц Республики — Холодильная шесть авто врезались друг в друга
Фото: Илья Московец © URA.RU
В Тюмени 22 ноября из-за гололеда на дорогах сложилась опасная ситуация. Улицы города покрылись ледяной коркой, а на пересечении улиц Республики и Холодильной произошло ДТП с участием шести автомобилей. Об этом сообщили в telegram-канале «МегаТюмень».
«Автомобилисты! Имейте в виду! Снизьте скорость», — сообщают в паблике. Причиной ДТП стало ухудшение состояния дорожного покрытия — из-за гололеда машины потеряли сцепление с дорогой и образовали «паровозик».
Улицы Тюмени покрылись льдом
Ранее URA.RU сообщало, что в Тюменской области ожидается значительное ухудшение погодных условий. По прогнозам, 23 ноября на территории региона пройдут дожди, выпадет мокрый снег, также возможна гололедица.
