Тюмень попала в «ледяной плен»: последствия аномального дождя. Видео

В Тюмени все покрылось ледяной коркой после ледяного дождя
22 ноября 2025 в 20:25
Лед покрыл перила возле подъездов, растения, машины и дороги

Фото: Дарья Сеймовская, URA.RU

В Тюмени 22 ноября прошел ледяной дождь, который привел к образованию толстой ледяной корки на улицах города. По словам очевидцев, лед покрыл перила, растения и дорожное полотно, создав опасные условия для передвижения.

«У нас все в перилах во льду, во дворе растения, на дорогах настоящий каток», — описывают обстановку жители Тюмени URA.RU. Очевидцы сообщают, что ситуация на дорогах крайне сложная: движение затруднено, высок риск аварий, падений и переломов из ‑за гололеда.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Тюмени 22 ноября улицы города оказались покрыты ледяной коркой. На пересечении улиц Республики и Холодильной случилось ДТП, в которое попали шесть автомобилей.

