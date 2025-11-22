Тюмень попала в «ледяной плен»: последствия аномального дождя. Видео
Лед покрыл перила возле подъездов, растения, машины и дороги
Фото: Дарья Сеймовская, URA.RU
В Тюмени 22 ноября прошел ледяной дождь, который привел к образованию толстой ледяной корки на улицах города. По словам очевидцев, лед покрыл перила, растения и дорожное полотно, создав опасные условия для передвижения.
«У нас все в перилах во льду, во дворе растения, на дорогах настоящий каток», — описывают обстановку жители Тюмени URA.RU. Очевидцы сообщают, что ситуация на дорогах крайне сложная: движение затруднено, высок риск аварий, падений и переломов из ‑за гололеда.
Ранее URA.RU рассказывало, что в Тюмени 22 ноября улицы города оказались покрыты ледяной коркой. На пересечении улиц Республики и Холодильной случилось ДТП, в которое попали шесть автомобилей.
