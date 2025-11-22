Самолеты не могут приземлиться в Тюмени из-за плохих метеоусловий

Рейсы задерживаются из-за опасных погодных явлений Фото: Никита Сабашников © URA.RU

В тюменской аэропорту Рощино из-за метеоусловий задерживаются рейсы. Об этом вечером 22 ноября сообщили в пресс-службе воздушной гавани. Самолеты вынуждены уходить на посадку на запасные аэродромы.

«По метеоусловиям в аэропорту Тюмень (Рощино) задерживаются рейсы. На запасной аэродром в Челябинск ушел борт 5351 авиакомпании S7», — сообщили в telegram-канале аэропорта. Самолет летел из Новосибирска.

Также рейс 111 авиакомпании ЮТэйр был задержан на вылет в Екатеринбург. Пассажирам, чьи рейсы задержаны, предоставляются услуги в соответствии с федеральными авиационными правилами.

