Самолеты не могут приземлиться в Тюмени из-за плохих метеоусловий
Рейсы задерживаются из-за опасных погодных явлений
Фото: Никита Сабашников © URA.RU
В тюменской аэропорту Рощино из-за метеоусловий задерживаются рейсы. Об этом вечером 22 ноября сообщили в пресс-службе воздушной гавани. Самолеты вынуждены уходить на посадку на запасные аэродромы.
«По метеоусловиям в аэропорту Тюмень (Рощино) задерживаются рейсы. На запасной аэродром в Челябинск ушел борт 5351 авиакомпании S7», — сообщили в telegram-канале аэропорта. Самолет летел из Новосибирска.
Также рейс 111 авиакомпании ЮТэйр был задержан на вылет в Екатеринбург. Пассажирам, чьи рейсы задержаны, предоставляются услуги в соответствии с федеральными авиационными правилами.
В Тюмени 22 ноября из ‑за ледяного дождя улицы покрылись толстой ледяной коркой, сделав передвижение по городу опасным. Днем на пересечении улиц Республики и Холодильной произошло ДТП с участием шести автомобилей.
