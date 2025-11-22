Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Общество

Транспорт

Самолеты не могут приземлиться в Тюмени из-за плохих метеоусловий

22 ноября 2025 в 20:38
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Рейсы задерживаются из-за опасных погодных явлений

Рейсы задерживаются из-за опасных погодных явлений

Фото: Никита Сабашников © URA.RU

В тюменской аэропорту Рощино из-за метеоусловий задерживаются рейсы. Об этом вечером 22 ноября сообщили в пресс-службе воздушной гавани. Самолеты вынуждены уходить на посадку на запасные аэродромы.

«По метеоусловиям в аэропорту Тюмень (Рощино) задерживаются рейсы. На запасной аэродром в Челябинск ушел борт 5351 авиакомпании S7», — сообщили в telegram-канале аэропорта. Самолет летел из Новосибирска.

Также рейс 111 авиакомпании ЮТэйр был задержан на вылет в Екатеринбург. Пассажирам, чьи рейсы задержаны, предоставляются услуги в соответствии с федеральными авиационными правилами.

Продолжение после рекламы

В Тюмени 22 ноября из ‑за ледяного дождя улицы покрылись толстой ледяной коркой, сделав передвижение по городу опасным. Днем на пересечении улиц Республики и Холодильной произошло ДТП с участием шести автомобилей.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в Тюмени и области? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал